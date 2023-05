Pagbisita sa Bilibid at Correctional Institute for Women, kanselado

MAYNILA - Kanselado ang lahat ng pagbisita sa New Bilibid Prison at Correctional Institute for Women.

