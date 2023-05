MAYNILA — Namamaga ang mukha ng isang 34-anyos na Chinese national nang masagip siya ng mga awtoridad sa Ternate, Cavite madaling araw nitong Lunes.

Sa inisyal na imbestigasyon ng Philippine National Police sa Ternate, 2 a.m. nitong May 1 nang humingi ng tulong ang dayuhan sa mga sundalo na nakapuwesto sa Philippine Marines Post sa Sitio Bayabay, Barangay Sapang 1.

Agad siyang tinulangan ng mga sundalo at agad inilapit sa pulisya.

Ayon kay PMajor Xelacor Marie Garcia, acting police chief ng Ternate, mismong mga kasamahan umano ng biktima ang dumukot at nanakit sa kanya.

“Ang sabi niya, dinukot siya sa kanyang residence sa Pasay City at kinuha po sa kanya yung cellphone at wallet. Tapos dinala po mua siya sa Pasay sa POGO po at doon po siya dinala tapos pinaiwan po yun passport niya.” ani Garcia.

Hindi naman matukoy ng biktima ang mga pangalan ng mga suspek, pero makikilala raw niya ang mga ito kapag nakita nang personal.

Patuloy na iniimbestigahan ng PNP Anti-Kidnapping Group ang insidente.