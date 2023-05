MAYNILA — Nakabalik na sa Pilipinas nitong Martes ng gabi ang 34 na Pinoy kabilang ang 31 estudyante na naipit sa giyera sa Khartoum, Sudan.

Tatlo sa mga repatriate ay magkakapamilya.

Ayon sa estudyanteng si Haniph Bin Michael Francisco, walang tigil ang putok ng baril at bomba sa Khartoum.

"Lahat po ng electricity naputol po, after po lahat ng tindahan nakasarado na wala na po kami nabilhan ng pagkain. Sa mga karatig na probinsya ng Khartoum ay looting na po, lahat ng buildings sinunog ng mga tao at yung mga bus hinarang po sa daan," dagdag ni Francisco.

Hindi rin sukat akalain ng isa pang Islamic student na si Dindo Lambiawa na makauuwi pa sila nang buhay sa Pilipinas.

Habang naghihintay ng tulong sa Egyptian-Sudanese border, doble pasakit din ang gutom na kanilang dinanas.

"Wala kami mainom, wala kami makain. May mainom man konting konti lang," dagdag ni Lambiawa.

Ilan sa mga Pinoy na estudyanteng naipit sa giyera sa Sudan. Reniel Pawid, ABS-CBN News

Ang dalawang OFW, kasamang umuwi ang kanilang 10 taong gulang na anak.

Lumikas ang mga Filipino patungong Cairo, Egypt at doon na naghintay ng plane ticket pabalik ng bansa.

Ang mga estudyante ay nagpapakadalubhasa sa Islamic studies.

Dahil naputol ang pag-aaral ng mga lumikas, prayoridad ng National Commission on Muslim Filipinos ang paghahanap ng bagong eskwelahan.

"Marami namang Muslim school not only in Sudan, 'yun po ang pag-uusapan namin. Depende pa rin po sa students kung preferred pa rin nila yung international school," sabi ni National Commission on Muslim Filipinos-NCR Division chief Junainah Nuska.

Sa tala ng DFA, 750 ang registered Filipinos sa Sudan, 641 na ang nakalabas sa Khartoum.

May 381 na nasa Cairo habang naghihintay ng kanilang repatriation flights.

Nag-aabang naman ng kanilang travel documents ang 104 Filipinos sa Egyptian-Sudanese border, at 37 Filipino ang nasa Port Sudan na tatawid pa-Jeddah, Saudi Arabia.

Siyam na Filipino ang isinama ng kanilang employers pa-Saudi, Malaysia, Canada at South Sudan.

Isang Filipino priest din ang lumikas sa Djibouti.

Ayon kay Department of Foreign Affairs Usec. Antonio Morales, may mga Filipino pa rin sa Sudan ang hindi pa nagdedesisyon na umuwi sa bansa.

"Wala na pong 100 mga yan, dahil pahirap nang pahirap ang sitwasyon talagang kakaunti na lang mga kababayan natin doon," dagdag ni Morales.

Nakatanggap ng tulong pinansyal ang mga umuwing Filipino at magkakaroon din sila ng psycho-social intervention sa ilalim ng reintegration program ng Department of Migrant Workers (DMW).

Base sa repatriation flight monitoring ng DFA, sa Miyerkoles, Mayo 3, 24 na Pinoy evacuees ang uuwi na rin sa Pilipinas.

