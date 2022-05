MAYNILA – Dumalo si Senate president at vice presidential candidate Vicente “Tito” Sotto III Lunes ng gabi sa miting de avance nina Quezon City Mayor Joy Belmonte at mga kandidato ng kanyang Serbisyo sa Bayan Party (SBP) sa District 6 ng lungsod.

Bukod sa pangangampanya, inendorso ni Sotto ang slate ni Belmonte, partikular ang “Team Marangal na Paglilingkod” para sa District 6.

Reelectionist Quezon City Mayor Joy Belmonte holds the 2nd of her Serbisyong Bayan Party’s miting de avances in the last week before #Halalan2022.



This event along Visayas Avenue is for the local party’s District 6 slate. pic.twitter.com/Wwt8xCbBR8