Labing-apat na banyagang turista at isang Pinoy crew ng isang yate ang nagpositibo sa COVID-19 sa Palawan.

Ayon sa incident commendar ng Puerto Princesa city, fully vaccinated naman ang mga nagka-COVID at kasalukuyang nasa pangangalaga ng local government unit.

"Itong 15 na galing sa Tubbataha [Reef] ay maayos naman ang kanilang kundisyon at hindi naman sila malala or umabot sa moderate. Halos kalahati sa kanila is asymptomatic. May konting ubo, konting sipon," anang incident commander na si Dean Palanca.

Ayon sa Department of Health, 2 muna ang nagpakita ng sintomas noong Abril 27 hanggang 28. Noong Abril 29 hanggang 30, lahat sila'y nakumpirmang tinamaan ng virus.

Bukod sa 15 nagpositibo, may isa pang bagong imported case sa Palawan, sinabi ni Palanca.

Lalaking turista umano ito na sa ngayo'y nasa pangangalaga na rin ng isang ospital sa probinsiya.

Ayon kay Palanca, maluwag na talaga ang airport sa Puerto Princesa ngayon, hindi gaya noong mga unang bahagi ng COVID-19 pandemic.

"Hindi naman gano'n kahigpit na, although ang ginagawa rito ay tsine-check na lang ang kanilang mga temperature, at kung may mga ubo [at] sipon. Other than that, hindi na tayo naghihigpit pa ng ibang precautionary measures sa kanila," ani Palanca.

Sinabi naman ng Department of Tourism na nakikipag-ugnayan ito sa local tourism office kaugnay sa nangyari.

Patuloy ring nanawagan ang ahensiya ukol sa pagsunod sa health and safety protocol sa tourism industry, lalo't nagpapatuloy pa rin ang pandemya.

Kasunod ng cluster ng COVID-19 sa Palawan, posible nga bang magkatotoo ang mga projection ng mga eksperto na tataas ang bilang ng mga magkakasakit ngayong Mayo?

Ayon kay Jomar Rabajante ng University of the Philippines Pandemic Response Team, posible ito pero may iba-ibang scenario.

"Itong pag-increase ng projections na tinitignan natin this May, June or July, nakita na namin ito. One of the main reasons ay waning of immunity," paliwanag ni Rabajante.

"There are some scenarios naman na hindi ganoon na mag-i-increase. Ang isang problem dito ay sa testing," aniya.

Sakaling tumaas uli ang bilang ng mga kaso, tingin ni Rabajante ay hindi na ito singbilis tulad noong unang kumalat ang omicron variant.

Hindi na rin aniya magiging epektibo ang pagkakaroon ng malawakang lockdown. Kung kakailanganin, granular na lang umano.

Ipinayo rin ni Rabajante na kahit mababa ang bilang ng mga nagkakasakit, hindi pa rin dapat mabawasan ang surveillance at testing sa Pilipinas.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News