Tulong hatid sa mga Manobo sa Surigao del Sur

Pakiramdam noon ng Manobo na si Daniel Tacbas ay naglalaho na ang sining ng kaniyang katutubong pangkat, na paggawa ng acessories na yari sa beads.

Ang obserbasyong iyon ang nagtulak kay Tacbas na hikayatin ang mga kasama sa pangkat na buhayin ang sining na mula pa sa kanilang mga ninuno.

Ito ang pagtutuho ng "tugon" o paggawa ng mga kuwintas, bracelet at iba pang accessories gamit ang beads.

Gamit ito noon ng mga Manobo sa iba't ibang okasyon na may kaniya-kaniyang sinisimbolo. Ang malalaking kuwintas, halimbawa, ay para sa mga kababaihan, habang may accessories ding para lang sa mga dalaga.

Mayroon ding isinusuot sa binti para maiwasan ang varicose veins at headdress para sa mga datu.

Itinuturo ngayon ni Tacbas ang sining sa mga kabataang Manobo.

"Tinuturo ko... in particular 'yong traditional design," kuwento niya.

Laking pasasalamat din ni Tacbas nang maisama ang beading sa curriculum ng Department of Education noong 2007.

Suportado din sila ng kanilang tourism office para maibenta ang beadworks at mabigyan ng kabuhayan ang mga Manobo.

"Kultura talaga is one tourism product that we believe... Kailangan natin din silang suportahan, 'yong mga nabibigay na trainings from the government, just to improve para sa kanilang livelihood," ani Mek Chan, tourism officer sa Surigao del Sur.

Pero nang magsimula ang pandemya noong nakaraang taon, naudlot ang paggawa ng mga Manobo dahil sa kakulangan ng beads na binibili pa sa Davao at Butuan.

Sa panayam ng programang "Good Job" sa Teleradyo, sinabi ni Tacbas na naging daan din naman ang pandemya para mabalikan ang tradisyon.

"Itong pandemyang ito, ito'y isang malaking hamon sa amin kung saan kami kukuha ng mga abaloryo o beads. Nakapanguha po kami ng mga buto mula sa kagubatan, of course, sa community namin, na maaaring gawing artwork," ani Tacbas.

"Gusto namin 'yong mga indigenous materials, 'yong local materials, maging world class ang obra," aniya.

Para makatulong sa mga Manobo, nakipag-ugnayan ang "Good Job" sa tourism office ng Surigao del Sur para makabili ng beads na magagamit ng mga taga-Barangay Umalag at Barangay Magroyong sa bayan ng San Miguel.

Sa ganoong paraan din naitataguyod ang panata ng mga Manobo na maisalin sa bawat henerasyon ang kanilang mayamang tradisyon.

"I'm very happy na may NGOs (non-government organization) na tumutulong mag-provide ng materials. I'm very happy with ABS-CBN na may pusong ganito," ani Tacbas.

Mensahe naman ni Tacbas sa mga kapuwa Manobo, "'Wag nating talikuran ang ating kultura. 'Wag nating limutin ang ating tradisyon kasi sa panahon ng pandemya, kahit na po walang pandemya, maaari na po nating mapagkakakitaan."

"Hindi naman sa ibinebenta natin ang ating kultura, kundi para maipalaganap hindi lang sa buong bansa kundi sa buong mundo na ang mga Manobo sa Mindanao ay may ganitong kultura," aniya.