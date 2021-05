OFWs, mga opisyal hati sa planong mandatory vaccination sa Hong Kong helpers

MAYNILA (UPDATE) — Sari-saring reaksiyon ang natanggap ng panukala ng Hong Kong na mandatory vaccination para sa mga domestic worker doon.

Sabi ni Philippine Consul General to Hong Kong Raly Tejada, suportado naman nila ang vaccination program ng Hong Kong pero labag sa karapatang pantao ang sapilitang pagpapabakuna.



Pero kung ang overseas Filipino worker na si Vanezza Dulay ang tatanungin, payag siya dahil para naman umano ito sa kaligtasan ng mga Pinoy worker. Bukod dito, libre rin ang bakuna.

Payag din si Dulay sa mandatory swab testing. Kuwento niya, maraming mga Pinoy mula sa Pilipinas ang nagpopositibo sa COVID-19 pagdating sa Hong Kong.



Ilan sa kanila, nagpositibo pagdating sa employer kahit nag-quarantine na nang 14 araw.

"Kung saka-sakali po na gustuhin po ng amo ko na magpabakuna ako, willing po ako magpabakuna. Yun nga rin po ang pilit kong pinapaliwanag sa ibang kaibigan ko, ba't di natin i-try kasi libre naman 'yan? At least naproteksiyunan na 'yung sarili natin pati 'yung employer natin naproteksiyunan na natin," ani Dulay.

Sabi naman sa TeleRadyo ni Labor Secretary Silvestre Bello III, walang magagawa ang Pilipinas kung ire-require ng Hong Kong government ang mandatory vaccine at swab testing sa mga domestic worker.

"Kung 'yun ang patakaran ng Hong Kong, hindi natin makukuwestiyon. Siyempre they have to consider their own interest."

Sabi naman ng Palasyo, sana ay hindi maging sanhi ng diskriminasyon ang nilulutong patakaran ng Hong Kong government.

"Ang equal protection clause is not just in the Philippine Bill of Rights, it is accepted already in the international covenant of civil and political rights at sakop po ng kanyang applicability ang Hong Kong," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

"So sana po, huwag i-single out ang ating Filipino OFWs, bagama't we recognize 'yung sovereign prerogative na i-require ang bakuna," dagdag niya.