Mental health services alok sa mga malungkot, nagka-anxiety dahil sa pandemya

MAYNILA — Sa higit isang taong pakikipaglaban ng bansa sa pandemya, hindi kaila na marami nang Pinoy ang nakararanas ng matinding kalungkutan, stress, o kaya'y anxiety.

Sabi sa TeleRadyo ni National Center for Mental Health (NCMH) program director for health crisis hotline Dr. Bernard Aragmosa, hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga Pinoy lalo't may mga puwedeng malapitan sa gitna ng laban.

May alok aniyang mental health services ang NCMH kung saan sila mismo ang tumatawag sa mga pasyente, mapa-health worker, COVID-19 patients, at mga overseas Filipino workers man na apektado ng pandemya.

Ito'y para bigyan aniya sila ng psychological first aid para labanan ang nararanasang lungkot, stress, at anxiety.

"Number 1, active listening. Pag may kinausap kami, nakikinig ka, 'yan ang basic skill na kailangan mo. Di ka dapat mas madaldal kaysa kliyente. Sa pakikipag-usap mo, malalaman mo 'yung needs niya. You're there to listen and mabigyan sya ng encouragement at enlightenment to seek further help kung kailangan," paliwanag ni Aragmosa.

Sa mga gustong humingi ng psychological first aid, kontakin lang ang mental health crisis hotline sa mga sumusunod:

Mental health crisis hotlines:

1553

09663514518

09178998727

09086392672

