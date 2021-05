'Learners pantry’ atbp, itinayo ng youth organization sa Cagayan

MAYNILA - Dinala ng isang youth group sa iba-ibang bahagi ng Cagayan ang community pantry na nagsimula sa Metro Manila para makatulong sa mga nangangailan doon.

Mahigit 600 pamilya na ang naitalang nabigyan ng tulong ng “Minanggufun”, ang tawag sa mga pantry ng grupong I-SAVED (Saving Vulnerable, Education and Dreams) na galing sa salitang Ilokano na tumutukoy sa pagtulong.

Pero isa sa mga ito ay pumiling mamigay ng school supplies tulad ng art paper at panulat para sa mga pamilya sa bayan ng Camalaniugan.

Kuwento ng nagtatag ng I-SAVED na si John Mauro Manuel, naisip ito ng kanilang miyembrong si Limuel Udarbe dahil isa ang kakulangan sa gamit sa mga hamon sa mga estudyante na sa kani-kanilang bahay nag-aaral ngayong pandemya.

Balak ng grupo na magbigay ng load assistance para sa mga nag-o-online class kung magkaroon ng mas malaking pondo.

Ayon kay Manuel, pangunahing galing sa mga income-generating project ng organisasyon ang pinantutustos nila sa community pantries.

Halimbawa nito ang pagtinda ng lampara, walis, t-shirt for a cause, at online na “shop and share auction”.

Nagpuwesto naman ang grupo ng tradisyonal na community pantry sa mga barangay ng Nabbotuan, Lingu Bassit at Sitio Bassit sa bayan ng Solana, at sa San Pedro sa katabing probinsya ng Kalinga.

Mayroon ding food pantry na namahagi ng pagkain gaya ng lugaw.

Sabi ni Manuel, inililipat-lipat ng grupo ang mga pantry para mapuntahan iyong mga lugar na pinakaapektado ng pandemya.

Sa isang lugar na naka-zonal lockdown, iniiwanan nila ang pantry para puntahan na lang ng mga residente.

