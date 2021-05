Ilang opisyal ng Iligan City, kinasuhan sa pagsira ng landmark ng lungsod

ILIGAN - Nagsampa nitong Lunes sa regional trial court (RTC) ng kasong paglabag ng environmental at cultural heritage laws ang mga residente ng lungsod na ito laban sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan at kontraktor na sumira raw sa Anahaw Ampitheater.

Kabilang din sa mga nagsampa ng kaso ay si National Commission on Senior Citizens Commissioner Atty. Franklin Quijano.

Pinagiba raw ang ampitheater ng lokal na pamahalaan upang pagandahin at gawing mas ligtas ayon kay Konsehal Sorelie Bacsarpa, committee chair on Culture and the Arts doon.

Hindi rin umano nadeklara ng National Heritage Institute na isa itong cultural heritage.

Isa sa mga atraksyon sa siyudad ang naturang ampitheater. Ayon naman sa website ng LGU, layon din ng "improvement" na ayusin ang landscape design at lighting doon.

"The Improvement of Anahaw Amphitheatre Cultural Heritage Project focuses mainly on the improvement of existing but broken-down structures such as the concrete bleachers and stairways, retaining walls, and perimeter guard railings," ayon sa isang pahayag ng siyudad.

"The project would also cover the rehabilitation of the existing basketball court, and the addition of pathways and jogging area on the upper portion of the amphitheater... The said project would also constitute the beautification, landscape design, and lighting of the whole area," dagdag nito.

Nakakuha raw ang lokal na pamahalaan ng Special Allotment Release Order na higit P17 milyong pondo mula sa Department of Budget and Management (DBM) para sa pagpapaayos nito.

Pero ayon kay Quijano, maituturing nang isang cultural heritage ang ampitheater na mano-manong ginawa noong 1960s gamit ang coral stones.

Hindi rin umano simpleng pag-aayos ang ginawa ng lokal na gobyerno dahil binuwal ang mga coral stones nang walang konsultasyon sa publiko.

“Hustisya ang aming hinihingi. Ibalik nyo ang tiwala ng mga tao. Hindi lang ang ampitheater ang inyong sinira. Ang serbisyo niyo hindi niyo ginawa. You have to restore,” sabi ni Quijano.

Ayon naman sa isa rin sa mga nagsampa ng kaso na si Atty. Betsy Zalsos, walang kinuhang environmental compliance certificate ang LGU mula sa Department of Environment and Natural Resources (DENR).

Hindi lang daw kasi pagpapaganda ang layunin ng ampitheater. Nasisilbi rin itong slope protection. Maaari raw magdulot ng pagguho ng lupa ang pagbungkal sa ampitheater.

Pinuna rin ng grupo na naunang ipagiba ang ampitheater ng LGU saka humingi ng otorisasyon mula sa Sangguniang Panlungsod.

Balak rin nilang kasuhan ang mga konsehal na nagbigay ng otorisasyon.

Hiniling rin nila sa korte ang temporary environmental protection order at pag nullify ng kontrata ng LGU at kontraktor.

- Ulat ni Roxanne Arevalo