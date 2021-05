Mga doktor binalaan sa di awtorisadong pagrereseta ng ivermectin

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Nagbabala ang Philippine Medical Association (PMA), isang samahan ng mga doktor, sa mga kapwa nila manggagamot na nagrereseta ng ivermectin sa kabila ng hindi pa tiyak na epekto nito sa COVID-19 patients.

Sabi sa TeleRadyo ni PMA spokesperson Dr. Oscar Tinio, sinasang-ayunan nila ang mga pahayag ng Food and Drug Administration, Department of Health at World Health Organization na walang ebidensiyang nakatutulong ang ivermectin bilang lunas sa COVID-19.

"Were cautioning our doctors. Pinagsasabihan namin na, well, kung kayo ay magpe-prescribe n'yan, you're on your own dahil hindi 'yan ang posisyon ng Philippine Medical Association. If anything happen to any patients, if anybody complains against you tungkol sa pagbibigay ng ivermectin, kami in PMA, in general, will not be there behind you... Ang posisyon ng PMA hindi natin siya sinusuportahan at the moment," ani Tinio.

Limang ospital pa lang ang binigyan ng FDA ng compassionate special permit para magreseta ng ivermectin sa COVID-19 patients.

Pero kamakailan, ilang doktor ang namataan sa ivermectin distribution ng 2 mambabatas.

Sa pahayag naman ng Philippine College of Physicians, nanawagan ito sa FDA at DOH na aksiyunan ang pamamahagi ng ivermectin nina Anakalusugan Rep. Mike Defensor at Sagip Rep. Rodante Marcoleta.

Giit ng grupo, dapat itigil ang paggamit ng ivermectin para sa COVID-19 hangga't wala pang sapat na ebidensiya para maiwasan ang panganib ng anumang side effects.

Nauna nang sinabi ng DOH na ipasisilip ang mga resetang ibinigay ng mga doktor para sa ivermectin sa ilang residente ng Quezon City.