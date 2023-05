Watch more News on iWantTFC

CAVITE — Nasawi ang isang taong gulang na babae sa Cavite dahil sa umano'y kapabayaan ng umampon dito.

Patay na ang sanggol nang dumating sa Ospital ng Imus nitong madaling araw ng Lunes, ayon kay Imus Police Chief Michael Batoctoy.

Nakitaan ito ng mga mga pasa at sugat sa maselang bahagi ng katawan ngunit lumalabas sa paunang imbestigasyon na dulot umano ito ng sakit ng bata sa bituka.

"May sugat siya sa private part at saka sa puwet, pero gawa ng rashes 'yon, babad ng diaper, kumbaga hindi pinapalitan ang diaper tapos sobrang payat talaga, bakat yung ribs niya," ayon kay Batoctoy.

Lumabas din sa autopsy report na "intestinal obstruction secondary to volvulus" ang ikinamatay ng sanggol, taliwas sa mga unang lumabas na ulat na binugbog at ginahasa pa umano ito.

"Nakalagay doon maltreatment, pero hindi naman ibig sabihin sinaktan. Hindi naman siya sinaktan, maltreatment siya under Republic Act 7610 — 'yung deprivation of basic needs, hindi siya naalagaan nang maayos," ani Batoctoy.

Ipinaampon umano ang sanggol sa naarestong guardian nito na si "Cecille," hindi tunay na pangalan, matapos ipanganak sa loob ng kulungan ng nanay nito na may kasong may kaugnayan sa ilegal na droga.

Hindi matunton ng pamilya kung nasaan na ang ama ng bata.

Giit ng naarestong guardian ng bata, hindi niya ito pinabayaan.

"Noong nangyari po 'yon, wala po ako sa bahay. Pangalawa, 'yung ikinamatay ng bata inborn po 'yon... Paano nasabing pinabayaan samantalang nawalan ng magulang 'yung bata, ako na ang tumayong magulang. Inborn po 'yon kasi nung pinagbubuntis ng nanay niya 'yon, 'yung nanay niya nagyo-yosi at umiinom," ani "Cecille."

"Masakit sa akin siyempre ako ang nag-alaga doon. Tapos sinabi pa ng doktor na pinagbintangan ako ng ibang tao na ganun ang ginawa ko, samantalang sinabi ng doktor na masuwerte pa ang bata na umabot ng isang taon," dagdag pa niya.

Nahaharap ngayon si "Cecille" sa kasong paglabag sa section 3 at 4 ng Republic Act 7610 o "An Act Providing for Stronger Deterrence and Special Protection Against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination, and for other Purposes."

Nagpaalala naman si Batoctoy sa may mga ampon o mga nagbabalak na mag-ampon na alagaan ang mga ito.

"Kung may sakit man, ipagamot nila, pakainin ng tama, alagaan ng tama dahil kinuha mo 'yan, tao 'yan siya. Aso nga inaalagaan, tao pa kaya," aniya.