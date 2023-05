CORONATION OF THEIR MAJESTIES: Todo-paghahanda ilang araw bago ang makasaysayang koronasyon sa UK

LONDON - Habang papalapit ang araw ng koronasyon ni King Charles III at Queen Camilla, lalong naghihigpit sa seguridad sa paligid ng Buckingham Palace, Westminster Abey, procession route at iba-ibang lugar sa London.

Todo trabaho rin ang Buckingham Palace media machine sa pagbabahagi ng mahahalagang detalye sa koronasyon.

Tulad ng koronang ipuputong sa Hari: Ang St. Edward’s crown na ginawa para sa coronation ni King Charles II noong 1661 at sinasabing pinakamahal sa British crown jewels; ang korona ng Reyna.

Ipuputong ang Queen Mary’s Crown kay Queen Camilla. Ito ay ginawa para kay Queen Mary noong 1911.

Saint Edward's Crown (Photo from Buckingham Palace)

Queen Mary's Crown (Photo from Buckingham Palace)

Ang coronation coach: The Diamond Jubilee state coach na ginawa sa Australia noong 2012.

The Diamond Jubilee State Coach (Photo from Buckingham Palace)

Inilabas na rin ang bagong larawan nina King Charles III at Queen Camilla na kuha ng photographer na si Hugo Burnand.

King Charles III (Photo by Hudo Burnand/ Buckingham Palace)

Queen Camilla (Photo by Hudo Burnand/ Buckingham Palace)

King Charles III at Queen Camilla (Photo by Hudo Burnand/ Buckingham Palace)

Ang coronation robes na isusuot ng King Charles III at Queen Camilla, na magsusuot ng dalawang set of robes para sa coronation service: Ito ang Robes of State at Robes of Estate.

Photo from Buckingham Palace

Ang mga detalye ng royal invitation para sa mahigit dalawang libong guests, sa gagawing seremonya sa Westminster Abbey na disenyo ni Andrew Jamieson, isang heraldic artist at manuscript illuminator.

Ayon sa Buckingham Palace, and orihinal na artwork ay handpainted, gamit ang watercolour at gouache.

Image from Buckingham Palace

Maging ang partisipasyon ni Prince George, ang third in line to the crown at apo ng hari na magiging Page of Honour sa koronasyon.

Ang paisa-isang bagsak at patakam na impormasyon mula sa Buckingham ay para lalong mapukaw ang interes ng mga Briton at mga turista.

Kaya maging ang paboritong tourist activities ngayon ay may temang royal coronation din. Ang River Thames cruise na may “Coronation High Tea” ay patok sa mga turista.

Habang binabagtas ang pamosong ilog ng London, sinabayan ito ng high tea tradition.

Bahagi ng British traditions ang high tea, kaya naman sa okasyon ng koronasyon, kaya enjoy ang mga Briton at turista.

Mula sa city cruiser, makikita naman ang iconic London landmarks tulad ng Houses of Parliament, London Eye at Big Ben, Tower Bridge at marami pang iba.

“To see the traditional high tea and to have a nice trip in the river Thames, just being in London, for me, is English tradition. It was very good,” sabi ni Anne Marie, European tourist mula Switzerland.

Para naman sa mga turistang Pilipino, once-in-a lifetime experience rin ang madalaw at mag-ikot sa bansa sa panahon ng koronasyon ni King Charles III at Queen Camilla.

“London is part of Canada by heart because we pledged allegiance to the Queen and now the King. When we became citizens of Canada, we pledged allegiance to whoever is in the Royal family,” sabi ni Lyn Ignacio, Canadian-Filipino mula British Columbia.

Mabenta na rin ang samu’t saring coronation merchandise at memorabilia ngayong papalapit na ang makasaysayang koronasyon.

Sa seguridad pa lang, tinatayang aabot sa 250 million pounds ang gastos, habang 100 million pounds para sa kabuang gastos ng koronasyon.

