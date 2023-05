Photo courtesy of Fritz Sapon/Facebook

MANILA — Muntik nang mawala ang singsing ng isang ginang sa Marikina City na nagsisilbing alaala niya sa namayapang kabiyak, pero mabuti na lang at may mag-asawa ring nagmagandang loob na maisauli ito sa kanya.

Kinagiliwan ng ilang netizens nang maikuwento ni Fritz Sapon na naisauli niya kay Lola Leticia "Letty" Sarmiento ang nasabing singsing na pagmamay-ari na niya mula pa noong 1969.

"Sa tulong po ninyong lahat, in less than 24 hours, we found Letty. Or actually, Letty found us," ani Fritz sa kanyang nag-viral na Facebook post.

Napag-alamang isa pala ang singsing ni Lola Letty sa magkapares na singsing niya ng kanyang asawang si Tatay Avel na namayapa noong taong 2000.

Ayon kay Fritz, isang retiradong public school teacher si Lola Letty na mahilig sa Korean dramas at sa pag-travel.

"If you’re holding on to something that old, mag-54 years na po this May, masakit na mawala ito. Kaya it’s an honor for us to have returned the ring to its rightful owner," dagdag pa niya.

Sa isang panayam sa ABS-CBN TeleRadyo, ibinahagi ni Lola Letty na hindi niya namalayang nahulog na pala ang singsing mula sa kanyang daliri.

Nang makita ng anak ni Lola Letty ang post ni Fritz, agad nilang kinausap ito.

"Sana dumami pa ang mga katulad nila na may malinis na puso, busilak na pusong tumulong, may concern, at saka really true, maganda ang kanilang values," ani Lola Letty.

Para naman kina Fritz at sa maybahay niyang si Sheine, pangalawang ina na raw ang turing nila kay Lola Letty.

"Para po sa amin na married couple, it's also an overview of what we could be as a couple. The kind of love... para sa inyong namayapang asawa, eh sana rin po magkaroon din po kami ng ganoong worth in 54 years more," anila.