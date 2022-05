Mga Muslim nagtipon-tipon sa Blue Mosque sa Taguig para sa pagtatapos ng Ramadan

Muslim leaders and community members gather at the Blue Masjid, Islamic and Cultural Center on Sunday to pray for honest and peaceful May 9, 2022 elections. Jose Carretero, ABS-CBN News

MAYNILA - Nagtipon-tipon ang mga Muslim leaders at community members Linggo ng gabi sa Blue Mosque sa Taguig City.

Ayon kay Hadji Amer Bacarat, ang administrator ng Blue Mosque, panalangin nila ang mapayapang halalan sa Mayo 9.

“Itong pagtipon-tipon natin last iftar dahil katapusan ngayon ng Ramadan. At pangalawa, for praying sa peaceful elections. So, itong mga Muslims dito ay nagtitipon-tipon para manalangin na sana makapili tayo ng tunay na lider na walang kinakampihan,” ani Bacarat.

Dagdag pa niya, kompiyansa naman sila na magiging mapayapa at walang dayaan ang halalan lalo’t Muslim ang kasalukuyang chairman ng Commission on Elections na si Saidamen Pangarungan.

“Chairman ng Comelec na si Saidamen Pangarungan ay maasahan natin 'yan...siya may takot kay Allah kaya napakalaking chance na itong gaganapin na sa May 9 eleksyon ay nakapalinis at mapayapang eleksyon. Sana naman, itong eleksyon na ito ay manalo yung tunay na makatao, makadiyos...," ani Bacarat.

Pero sa huli, inendorso ni Administrator Bacarat si presidential aspirant Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. lalo’t ang ama daw nito ang nagpagawa ng Blue Mosque.

“Isa sa amin ay yung mga taong relihiyoso, may takot sa Allah, yan ang pinaka qualifications ng maging lider: makatao, makabayan, 'yan kasing tulad ng ating... sana magiging future president natin si BBM [Bongbong Marcos]," ani Bacarat.

Ayon kay Bacarat, nasa mahigit labing anim na libo ang botante ng kanilang komunidad.