Presidential candidate Ferdinand Marcos Jr sa campaign rally sa Lima Commercial Estate sa border ng Lipa at Malvar, Batangas noong Abril 20, 2022. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Patuloy na nanguna si dating Sen. Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr sa presidential race, base sa pinakabagong survey ng Pulse Asia na inilabas ngayong Lunes.

Base sa pinakahuling 2022 election survey ng Pulse Asia, nananatiling una sa mga presidential candidate si Marcos, na may 56 porsiyentong rating.

Isinagawa ang survey noong Abril 16 hanggang 21 gamit ang face-to-face interview sa 2,400 respondents na registered voters. Sinagot ang mga tanong sa pamamagitan ng pagboto sa isang sample ballot.

Pumangalawa pa rin si Vice President Leni Robredo na bumaba nang 1 puntos sa 23 porsiyento.

Umangat sa pangatlong puwesto si Sen. Manny Pacquiao, na nakakuha ng 7 porsiyento habang bumaba sa ikaapat na puwesto si Manila Mayor Isko Moreno Domagoso, na may 4 porsiyento.

Nananatiling 2 porsiyento si Sen. Panfilo Lacson habang tig-1 porsiyento sina Ernesto Abella at Faisal Mangondato.

Sumusunod naman sina Leody de Guzman, Norberto Gonzales at Jose Montemayor na mababa sa 1 porsiyento ang nakuhang sagot mula sa mga respondent.

Ayon sa tagapagsalita ni Marcos na si Vic Rodriguez, hindi pa rin sila nagpapakakampante.

"We are optimistic. We are confident, but we are never complacent and iyon lagi ang aming guarded optimism," ani Rodriguez.

Ayon naman kay Barry Gutierrez, spokesperson ni Robredo, ang resulta ng survey ay patunay ng pataas na trajectory at momentum ni Robredo.

Hindi aniya hagip ng survey ang serye ng malalaking rally na naisagawa ng kampo ni Robredo gayundin ang house-to-house na pangangampanya ng kanilang volunteers.

Lubos naman ang pasasalamat ni Pacquiao, na iginiit na ang pag-angat niya sa survey ay dahil sa pakikipag-usap niya sa kaniyang mga campaign sortie.

Ayon naman kay Aksyon Demokratiko Chairperson Ernest Ramel Jr., tiwala pa rin sila na kayang gumawa ng "surprise" ni Domagoso sa halalan.

Sa vice presidential race, nanguna pa rin si Davao City Mayor Sara Duterte, na nakakuha ng 55 porsiyento.

Sinundan si Duterte ni Senate President Vicente Sotto III na may 18 porsiyento at Sen. Francis Pangilinan na may 16 porsiyento.

Tatlong porsiyento naman ang nakuha ni Willie Ong habang 1 porsiyento ang nakuha ni Manny Lopez.

Mas mababa naman sa 1 porsiyento ang nakuha nina Lito Atienza, Walden Bello, Carlos Serapio at Rizalito David.

— Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News