Mga estudyante ng University of the Philippines-Diliman na lumalahok sa face-to-face classes. Arra Perez, ABS-CBN News

Nais ni Daniel Fabellon na maging dalubhasa sa kaniyang kursong biology.

Kaya naman nang magbukas na ang limited face-to-face classes para sa mga kagaya niyang graduating student sa University of the Philippines (UP) Diliman, hindi na siya nag-atubiling lumahok.

"Kung alam namin iyong mga lesson, wala itong patutunguhan kung hindi namin siya nao-observe sa mismong kalikasan," ani Fabellon ukol sa pangangailangan nila ng face-to-face classes.

Bubble setup ang pinatutupad sa biology students na sumabak sa physical classes.

"They will spend the weekend dito... Habang nandito iyong mga estudyante, ang activities nila ay limited to the University of the Philippines," paliwanag ng instructor na si Ronniel Pedales.

Para sa UP at ibang higher education institutions, susi sa tagumpay ng edukasyon sa harap ng pandemya ang pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng hands-on activities na ginagawa sa face-to-face classes at ng lectures na puwedeng ituro sa online classes.

Mayroon namang contingency measures at health support para sa mga estudyante at faculty.

Batay sa memorandum ukol sa limited face-to-face classes ng Commission on Higher Education at Department of Health, dapat tiyakin ng mga paaralang may PhilHealth o medical insurance ang mga estudyanteng sasali sa in-person classes.

Una na itong binatikos ng ilang student group dahil dagdag-pasanin pa umano ito sa mga estudyante.

Ayon kay CHED Chairman Prospero de Vera, nakikipag-ugnayan na ang komisyon sa mga unibersidad at Inter-Agency Task Force kung paano tutulong sa pagbibigay ng health insurance.

"For example, we can put in the budget of PhilHealth. Lalagyan ng budget for the coverage of the students, let's say even for one year, habang kino-control natin iyong pandemic," ani De Vera.

Ayon kay De Vera, unti-unti nang nagbubukas ng in-person classes ang mga kolehiyo at unibersidad pero mas kaunti ang bilang ng mga ito sa kaniyang inasahan.

"Ang gusto nila flexible na talaga. I think majority ay flexible system, where you can combine going to school, let's say one or two days in the week. And the others, you hold synchronous and asynchronous classes. That seems to be the emerging sentiment in many universities," ani De Vera.

— Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News