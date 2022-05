Halalan 2022: 32 arestado sa umano'y harassment sa Biñan

Watch more News on iWantTFC

Arestado ang nasa 32 mga lalaki sa Biñan, Laguna dahil umano sa pangha-harass sa isinasagawang voters education training.

Ayon kay Binan City Mayor Arman Dimaguila, Jr., 5 lalaki ang nangharass umano sa isinasagawang voters education training sa Barangay San Vicente at hinahanap umano ang kapitan ng barangay.

Nagkataon na may isang pulis na nakatira malapit sa lugar kaya nag-usisa siya pero kinuyog ng mga lalaki ang nasabing pulis at sinubukang agawin ang baril.

Sumaklolo naman ang mga residente lalo’t hindi nila kilala ang mga nasabing lalaki.

Napilitan nang rumesponde ang SWAT ng Binan PNP at inaresto ang mga nasabing kalalakihan na napag-alaman na mga retiradong mga sundalo, security guards at mga umano’y protection agents.

Noong nakaraang linggo pa umano may mga natanggap na report si Mayor Dimaguila na may 120 mga lalaki na kahina-hinala ang kilos ang dumating sa Binan City at nagrenta ng mga apartment.

Tumangging magbigay ng pahayag ang mga naarestong suspek.

Tiniyak ni Mayor Dimaguila na tutuluyan nilang kasuhan ang 32 naaresto.

Tumanggi rin munang magbigay ng detalye ang Binan City Police.

Kabilang ang Binan City sa areas of concern ng Comelec sa Laguna.