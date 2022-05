Angel Locsin at Jillian Robredo nangampanya sa Pampanga

Mismong ang aktres na si Angel Locsin ang kumatok at nag-house-to-house campaign para sa tambalan nina Vice President Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan sa mga residente ng lungsod ng San Fernando sa Pampanga nitong Lunes ng umaga.

Sinamahan siya ni Oscar Rodriguez na tumatakbo naman bilang alkalde ng lungsod.

Ang bunsong anak naman ni Robredo na si Jillian, sinadya ang coastal town ng Masantol, Pampanga ngayon ring Lunes. Sumakay si Jillian ng bangka para makipag-meet-and-greet sa mga taga-Barangay Nigui kasama ang 'MasantoLeni Youth Volunteers.'

Nasa higit 1.58 milyon ang registered voters ng Pampanga na isa sa mga itinuturing na vote-rich provinces sa bansa.

Sa nagdaang national elections, natalo si Robredo sa lalawigan.

- ulat ni Gracie Rutao