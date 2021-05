Labor Day online job fair nilahukan ng higit 60,000 aplikante

Watch more in iWantTFC

Umabot sa higit 60,000 naghahanap ng trabaho ang lumahok sa online job fair ng Department of Labor and Employment sa Araw ng Paggawa noong Sabado.

Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, mahigit 13,000 ang kuwalipikado sa iba't ibang trabahong in-apply-an nila habang halos 300 naman ang nabigyan ng trabaho on the spot.

Sa Davao City, halos 40 ang "hired on the spot" sa virutal job fair noong Sabado habang may higit 100 ding naghihintay na lang sa kanilang job interview.

Halos 400 ding aplikante ang na-shortlist sa job fair na nilahukan ng 30 employer sa lungsod.