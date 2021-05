Hawahan sa inuman: 2 purok sa Iriga City ni-lockdown dahil sa COVID-19

Isinailalim sa granular lockdown ang 2 purok sa Iriga City, Camarines Sur matapos makapagtala nang 10 bagong kaso ng COVID-19. Retrato mula kay Jonathan Magistrado

(UPDATE) Isinailalim sa granular lockdown ang 2 purok sa Iriga City, Camarines Sur matapos magkahawahan sa COVID-19 ang ilang residente kasunod ng isang inuman.

Noong Abril 29 nag-umpisa ang lockdown sa Zone 1 at 3 sa Barangay Santiago, Iriga dahil sa 10 taong nag-positibo sa COVID-19.

Nagkaroon ng hawahan sa mga purok nang umuwi doon ang ilang tao, na kalauna'y nagpositibo sa COVID-19, na dumalo sa isang inuman, ayon kay Iriga Mayor Madel Alfelor.

Nasa 264 pamilya ang apektado ng lockdown sa Barangay Santiago, na binigyan ng local government unit (LGU) ng supply ng pagkain, ani City Social Welfare and Development Officer Maridel Verrosa.

"Good for 7 days... Kung hindi pa siya (lockdown) mali-lift, mago-order naman po si mayor na magbigay uli," ani Verrosa.

Sa huling tala noong Mayo 1, nasa 288 na ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Iriga, kung saan 44 ang active cases o may sakit pa rin.

Tingin ng incident management team ay madadagdagan ang active cases sa lungsod dahil sa pinaigting na contact tracing sa mga barangay na maraming COVID-19 cases.

Samantala, nagpatayo na rin ang LGU mg field hospital sa Barangay San Agustin para maiwasan ang pag-apaw ng mga COVID-19 patient sa iba pang ospital sa lalawigan.

Mayroon itong 35 na kuwarto at kumpleto sa mga medical personnel at equipment para sa mild at severe COVID-19 patients.

Ayon kay Alfelor, hindi rin kasi ma-accommodate ng malalaking ospital sa Naga City ang mild at severe COVID-19 cases mula Iriga dahil sa dami ng mga kaso mula sa iba pang lugar sa Camarines Sur.

"Jampacked, puno na po siya and even po [mga ospital] sa Legazpi puno na din," ani Alfelor.

Ayon naman sa city health officer na si Dr. Ronald Pereña, sinabi ng regional Department of Health na halos 40 porsiyento na ang hospital bed utilization rate sa Iriga City.

Nakipagpulong na umano ang LGU sa pamunuan ng mga ospital.

"Ini-inventory namin 'yong availability ng COVID wards, ilan na po ang naka-admit na covid patients sa kanila, at kung ano 'yong mga problems nila para at least matugunan," ani Pereña.

— Ulat ni Jonathan Magistrado

KAUGNAY NA VIDEO

Watch more in iWantTFC