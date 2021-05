Filipino-Indian community handang magpadala ng tulong sa India

Watch more in iWantTFC

Inihayag ng Filipino-Indian community sa Pilipinas na handa silang magpadala ng tulong sa India, na ngayo'y nakakaranas ng matinding COVID-19 surge.

Dahil sa nangyayari sa India, hindi umano nawawala ang pangamba ng mga Filipino-Indian na nakabase sa Pilipinas.

Ayon kay Amart Jit Singh, tagapagsalita ng isang Sikh temple sa Maynila, lagi silang tumatawag sa mga kapamilya at kaibigan sa India para kamustahin ang situwasyon at alamin kung ano ang maitutulong nila.

"Kung kailangan nila... medicine, oxygen, kung ano po iba, supplies, mayroon kami dito," ani Singh.

Ikinalungkot din ng Philippine Indian Business Council ang situwasyon kaya gumagawa raw sila ng paraan upang makalikom ng pondo pantulong.

"It's a bad situation in India and definitely not very happy about it because we have relatives we have friends who have [been] somehow affected in the situation," sabi naman ni Johnny Chotrani, chairman ng konseho.

Apektado rin ng pandemya ang ilang negosyo ng mga Indian sa Pilipinas, lalo sa manufacturing at trading, ani Chotrani.

Ang ilan sa mga apektadong negosyo ay pansamantalang nagsara, aniya.

Ngayong Linggo, bahagyang bumaba sa 392,488 ang bilang ng mga naitalang bagong kaso pero nasa record na higit 3,600 naman ang namatay. Ito na ang ika-10 araw na higit 300,000 ang naiulat na daily COVID-19 cases sa India.

Nakapagtala noong Sabado ang India ng 401,993 bagong kaso ng COVID-19, isang panibagong record sa gitna ng surge na naging sanhi ng pagkapuno ng mga ospital sa bansa.

-- Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News