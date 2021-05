23 COVID-19 cases, naitala sa Hospicio de San Jose

Watch more in iWantTFC

MAYNILA (UPDATE) — Umakyat na sa 23 ang kaso ng COVID-19 na naitala sa Hospicio de San Jose sa Maynila, ayon sa Archdiocese of Manila.

Naka-isolate na ang mga nagpositibo sa sakit at walang namang naiulat na namatay.

Patuloy namang naka-lockdown ang lugar, na isa sa pinakamatandang charitable institutions sa bansa na nangangalaga sa mga bata, matatanda, may kapansanan at mga walang tahanan.

Nabanggit ni Sister Maria Ana Evidente, isa sa namumuno sa Hospicio, na nagsimula sila ng mas mahigpit na quarantine noong April 21 para hindi na kumalat pa ang COVID-19 sa loob ng compound, ayon sa Archdiocese of Manila.

Pinangangasiwaan ng mga madre mula sa Daughters of Charity of St. Vincent de Paul ang naturang institusyon.

Mula nang kumalat sa social media ang hiling, bumuhos ang tulong at marami ang nag-donate ng mga pagkain at iba pang gamit sa Hospicio de San Jose.

Kasama rito si Dolores Cortez, na bumiyahe mula Caloocan para magbigay ng sako sa institusyong dating nag-alaga sa kaniya.

"I always pray for them every day. Pinagdasal ko hospicio family para mawala ang COVID," ani Cortez, na isang taong gulang nang iniwan sa hospicio at nakaalis lang sa edad na 20.

Nasa 500 ang mga residente ng Hospicio.

Nagpapasalamat naman ang mga madre, lokal na opisyal at Archdiocese of Manila sa lahat ng nagpaabot ng tulong.

"sa lahat na nagbigay galing sa puso sa hospicio, mga kapamilya ko, kapatid, kaibigan na nagbigay, mga alumni, maraming salamat. Hindi niyo pinabayaan ang hospicio," sabi ni Teodoro de Castro, dating empleyado at ngayo'y chairman ng Barangay 663 na nakakasakop sa institusyon.

Sa gusto pang-mag donate, maaari itong i-drop off sa gate ng Hospicio de San Jose sa may Ayala Bridge sa Maynila. Maari ring magpadala sa bank account na makikita sa official facebook page ng Archdiocese of Manila Office of Communications.

Sa ngayon, binabantayan ang hospicio ng Manila City Health Office.

Watch more in iWantTFC