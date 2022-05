Contributed photo.

Nakatakdang itayo sa Changi Gateway, Clark Global City ang Pampanga Provincial Hospital, ang kauna-unahang government hospital sa loob ng Clark Economic Zone.

Pangungunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang capsule laying and ground breaking ceremonies hapong hapon. Kasama niya ang local officials sa Pampanga pati si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo.

Ang 3-story hospital ito na may 125 bed capacity at may 2-story support service building.

Layon nitong magbigay ng accessible at low cost health services higit sa 120,000 manggagawa sa loob ng Clark Freeport Zone.

Kabilang dito ang mga empleyado at mga direktor ng Clark Development Corporation at kanilang mga pamilya, mga CDC locators at kani-kanilang mga workforces, pati na rin ang mga nasasakupan ng Pampanga at ang magkadikit na munisipyo nito.

Ang ospital ay dinisenyo para matugunan ang licensing requirement ng DOH para level II hospitals.

Naglaan ng inisyal na pondong P200 milyon ang Capitol bukod pa ang naaprubahang P500 milyon loan mula sa LANDBANK at P50 milyon mula sa National Governement sa tulong ng DOH para sa proyekto.

—ulat ni Gracie Rutao