Duterte nakiramay sa pamilya ng pumanaw na si Amb. Sta. Romana

Nakiramay si Pangulong Rodrigo Duterte sa pamilya ng pumanaw na si Ambassador to China Jose Santiago “Chito” Sta. Romana nitong Sabado ng gabi.

Pasado alas diyes y medya ng dumating ang pangulo sa The Heritage Park and Crematory sa Taguig City.

Kasama niya sa pagbisita si Senador Bong Go. Tumagal ng halos isang oras sa lamay ang pangulo.

Nagpapasalamat ang bunsong anak ni Ambassador Chito na si Christopher sa pagdalaw ng pangulo.

“I'm very thankful for the opportunity so my dad can help the Filipino people of the country and (improve) relations between Philippines and China, so thank you for visiting and paying respect and honor to my father,” aniya.

Ayon kay Christopher hindi niya malilimutan sa ama ang pagiging masipag nito sa trabaho bilang ambassador.

“He’s very diligent, diplomatic, same qualities as a father that he is as ambassador, patient and understanding. He always had the best interest of the Filipino people,” ani Christopher.

Bago ang pagbisita ng pangulo, nagbigay ng eulogy ang mga kapamilya, matalik na kaibigan, at mga katrabaho ng ambassador.

Alas-10 ng Linggo gagawin ang cremation sa mga labi nito. Matapos nito, iuuwi ang abo sa kanilang bahay, ayon kay Christopher.