(UPDATE) Isa pang sasakyan ang naiahon mula sa bahagi ng Loboc River sa Loay, Bohol ngayong Linggo, o apat na araw matapos gumuho ang lumang tulay doon na ikinasawi ng 4 tao.

Ang naturang kotse ang ika-4 sa 16 sasakyang lumubog sa ilog dahil sa gumuhong Clarin Bridge, kaya 12 sasakyan pa ang kailangang iahon.

Nasa 15 sasakyan ang inisyal na bilang ng mga awtoridad na nahulog sa ilog. Pero ngayong Linggo ay nagulat sila nang mahanap ang isa pang behikulong wala sa listahan.

Ayon sa provincial disaster office, base sa ilang beses nilang pagsuyod, wala nang tao sa ilog.

Pero tinitingnan umano ngayon ng tanggapan ang isang cargo vehicle na nakapaibabaw sa isang dump truck dahil walang nagke-claim nito.

Inuuna muna ng mga awtoridad ang mga sasakyang inanod na papunta sa dagat, na malayo-layo na sa bumigay na tulay.

Kakailanganin din umano ng technical divers mula sa Cebu para sa pag-ahon ng mga sasakyan.

Delikado itong misyon, ayon sa provincial disaster office, dahil mabilis ang underwater current, maputik ang ilog na may lalim na hanggang 5 metro, at may mga bakal pa mula sa gumuhong tulay.

Sa katunayan, may mga nasugatan na umanong diver noong unang mga araw ng paghahanap ng mga survivor sa ilog.

Ayon sa paunang imbestigasyon, bumagsak ang tulay nang mag-counterflow ang isang dump truck na may dalang graba at bato na para sana sa ginagawang bagong tulay.

Ipinaliwanag ng local district engineering office na mabagal ang daloy ng trapiko sa tulay noong Miyerkoles, at hindi kinaya ang bigat nang mag-counterflow ang dump truck na may bigat na hanggang 3 tonelada.

Kabilang sa mga nasawi ang tourist driver na si Arniel Cilos. Naulila niya ang kaniyang buntis na misis at 1 taong gulang na anak na lalaki.

Isa ang misis ni Cilos sa 31 taong nakaligtas sa gumuhong tulay.

