Unang batch ng Sputnik V vaccines, dumating na sa PH

Watch more in iWantTFC

Dumating na ang unang batch ng bakunang Sputnik V na iniangkat ng pamahalaan, hapon ng Sabado.

Bahagi ito ng "trial order" ng pamahalaan bago ang kabuuang nasa 2 milyong doses pa ng bakuna mula sa Gamaleya Institute ng Russia.

Bandang alas-3:51 ng hapon lumapag sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) ang eroplano na may dalang Sputnik V COVID-19 vaccines mula sa Moscow, kabisera ng Russia. Lulan ito ng Qatar Airways flight QR 932.

Abril 25 dapat ang dating ng mga bakuna, pero naantala dahil sa "logistical issues" - wala umanong direct flight mula Russia patungong Pilipinas.

Sinalubong ang pagdating ng bakuna nina Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., testing czar Secretary Vince Dizon, at iba pang opisyal ng pamahalaan.

Sa pagdating ng Sputnik V vaccines, umabot na sa mahigit 4 milyong doses ng bakuna ang dumadating sa bansa.

Kabilang dito ang 3.5 milyong doses ng Sinovac vaccines at 525,600 doses ng Astrazeneca.

Magmula Abril 27, umabot na sa 1.8 milyong doses ang nagagamit.

Aabot umano sa 91.6 porsiyento ang efficacy ng Sputnik V sa symptomatic COVID-19 vase, habang 100 porsiyento ang efficacy nito sa moderate at severe cases.

Pero di tulad ng unang dumating na bakuna kontra COVID-19 ay nasa -18 degrees Celsius ang required temperature ng Sputnik V.

Tiniyak naman ng Department of Health na katanggap-tanggap at ligtas ang bakunang ito sa kabila ng pag-ban nito sa Brazil.

"Kailangan pong maintindihan ng ating mga kababayan na ang Sputnik V ay nabigyan na ng EUA ng ating FDA so ibig sabihin napagaralan na po yung dossier ng Sputnik V at nakita naman na katanggap-tanggap at ligtas ito sa ating mga kababayan," ani Vergeire.

"'Yang ipinalabas diyan sa Brazil, dito po is based on their evaluation and these are just initial conclusions."

Nakarating na sa ngayon ang mga bakuna sa Pharmaserve cold storage facility sa Marikina.

Unang nabanggit ni Vergeire na ilalaan ang bakuna para sa 4 na lungsod sa Kamaynilaan na kakayanin ang cold storage requirement nito.

Inaasahan naman na darating nitong Mayo ang 485,000 doses pa ng Sputnik V, ayon sa Malacañang.

— Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News