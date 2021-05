P72k halaga ng marijuana narekober sa Isabela, lalaki arestado

Arestado ang isang lalaki sa Ilagan City, Isabela matapos itong makuhanan ng tinatayang P72,000 halaga ng marijuana, Biyernes ng umaga.

Nakumpiska ng mga awtoridad ang marijuana sa bahay ng suspek na si Ronj Bon Buenviaje, 21, sa Barangay Guinatan.

Ayon kay Police Lieutenant Colonel Virgilio Abellera Jr., hepe ng Ilagan City Police, minamanmanan nila si Buenviaje na kabilang umano sa PDEA-PNP Target Priority List sa Region 2.

Sa ikinasang search operation sa kaniyang bahay, narekober ang isang sachet ng marijuana with fruiting tops na nakabalot ng papel, isang plastic bag na naglalaman din ng marijuana at isang kahon ng sapatos na may lamang pitong sachect ng marijuana.

Nakakumpiska pa ng 20 pirasong transparent plastic sachet na naglalaman din ng marijuana na nasa 600 gramo. Tinatayang nagkakahalaga ng P72,000 ang mga droga.

Sinampahan na ang suspek ng kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. -- Harris Julio

