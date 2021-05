COVID-19 vaccine ligtas maging sa mga inang katatapos lang manganak- eksperto

Video mula sa PTV

MAYNILA - Ngayong umarangkada na ang vaccination drive ng gobyerno, sinabi ng isang eksperto na ligtas ang COVID-19 vaccine maging sa mga inang kaluluwal lamang ng kanilang sanggol.

Sa isang public press briefing, sinabi ni Dr. Sybil Bravo, OB-GYN Infectious Diseases Specialist ng UP Philippine General Hospital, kung kaya na ay agad nang pumila ang mga inang bagong anak para magpabakuna laban sa COVID-19.

Aniya, ligtas ito kahit sa mga inang nagpapasuso ng sanggol.

"Actually, after practically lahat ng bakuna safe sa buntis eh. Pero itong COVID-19 vaccine ngayon puwedeng puwede na po pagkalabas ng baby kaso wala pa sa system. Kung kayo ay makaka-lineup na magpabakuna na po agad safe ang COVID-19 vaccine sa breast feeding o sa post-partum. Please have your vaccine right away po," ani Bravo.

Nagbahagi rin ng ilang paalala si Bravo sa mga manganganak habang may banta pa rin ng COVID-19.

Kung maagang bahagi pa lang ng pagbubuntis aniya ay maaaring magpa-teleconsult na lang muna at makipag-ugnayan sa mga health center para sa mga gamot imbes na pumunta sa clinic.

Kung nasa gitnang bahagi naman ng pagbubuntis ay dapat asahan na mas madalas na lumabas para sa mga laboratory exam.

Pero kung malapit nang manganak o may mga comorbidity gaya ng hypertension at diabetes ay dapat pumunta na sa mga clinic.

Kung malapit nang manganak, ipinapayo ng doktor na sumailalim sa swab test kada 7 araw. Kailangan ding sumailalim sa swab test sa araw na nakatakdang manganak.

Kung magnegatibo ang isang manganganak sa COVID-19 ay dadalhin ito sa clean ward. Kung magpositibo naman ay sa COVID-19 ward ito ipapanganak.

Kahit pa man mahawahan ang bagong-panganak na ina ng COVID-19 ay ipinapayo pa rin ni Bravo ang pagbe-breastfeed, basta't may mga hygeine protocols na sinusunod.

Nilinaw din ni Bravo na maliit lang ang tsansang magka-COVID-19 ang anak sa sinapupunan ng isang ina.

Gayunman, maituturing silang "high risk" at mas malakas ang tsansang magkaroon ng severe COVID-19 kaya payo ni Bravo na mag-ingat at lumabas lang ng bahay kung kinakailangan.

"According sa experience at sa studies, hindi sila madaling mahawa. 'Yun nga lang po according sa ating pagsusuri kapag ang buntis ay [nagka-COVID-19] maaaring maging mas severe ito kumpara sa hindi buntis kaya kailangan mag-ingat po tayo, at palaging mag-practice ng hygienic measures," ani Bravo.

Sa ngayon ay may 1,809,801 nang naturukan ng COVID-19 vaccine sa bansa, kung saan 1,562,815 ay naturukan ng unang dose at 246,986 ang naturukan ng ika-2 dose ng bakuna, o iyong itinuturing na "fully-vaccinated."