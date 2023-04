Umano'y nangholdap ng taxi driver timbog sa Maynila

MAYNILA -- Arestado ang isang lalaki matapos umanong mangholdap ng taxi driver sa Sta. Cruz, Maynila ngayong Linggo.

Ayon kay Police Maj. Arnold Echalar, nangyari ang krimen sa may tapat ng Fabella Hospital, kung saan naglabas ng patalim ang suspek at sapilitang hiningi ang cellphone at wallet ng biktima.

Pagkatapos makuha ang pera at cellphone ng biktima, tumakbo patungong Dapdap Street ang suspek, base sa mga kuha ng CCTV.

Pero naroroon pala ang chairperson ng Barangay 331, na nakapansin sa pagtakbo ng suspek. Kasabay nito, humingi rin ng tulong ang biktima sa barangay kaya mabilis na kumilos ang mga tanod.

Tulong-tulong ang mga pulis, tauhan ng barangay at taumbayan hanggang sa mahuli ang suspek sa isang bahay na pinagtataguan niya.

Nagkunwari ang suspek na walang kinalaman sa insidente, ayon kay Echalar, pero kasama ang biktima sa pagtugis kaya positibo siyang nakilala.

Ayon sa suspek, maraming tumatakbo sa isipan niya dahil maliban sa problema sa pera, mayroon din siyang personal na problema sa kinakasama.

Naisauli na rin aniya niya ang perang tinangay sa taxi driver.

Kinasuhan ng robbery with intimidation ang suspek, na kasalukuyang nakapiit sa Sta. Cruz Police Station.

FROM THE ARCHIVES

