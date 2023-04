PH investment roadshow sa Madrid idinaos

MADRID - Isang investment roadshow ang idinaos kamakailan upang isulong ang Pilipinas bilang pangunahing investment destination para sa Spanish businesses.

Mismong si Philippine Ambassador to Spain Philippe J. Lhuillier ang nagbigay ng keynote remarks sa 2023 Investment Roadshow na co-organized ng University of Asia and the Pacific (UA&P) at Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) Madrid noong April 18.

“I am confident that the Philippines’ young and energetic people, our incomparable location, our logistical position in Asia Pacific, the abundance of sustainable materials and natural resource, and the cultural affinity between Spanish and Filipino people, shall be an advantage for any Spanish company who wish to establish a foothold in the continent,” sabi ni Ambassador Lhuillier.

Ibinida sa featured presentations at mga diskusyon ang mga pinakabagong investment opportunities sa Pilipinas na maaring pasukin ng Spanish investors sa bansa.

Nagsilbing plataporma rin ang roadshow upang mapag-usapan ang mga posibleng business collaborations at partnerships ng Filipino at Spanish businessmen. Itinuon ng embahada ang kanilang presentasyon sa potensyal ng Pilipinas sa manufacturing, packaging, distribution at logistical hub.

Mahalaga rin ang strategic location ng Pilipinas upang maabot ang Southeast Asian market, na potensyal na 600 milyong consumers.

