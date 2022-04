Poll watchers sa Barcelona, todo-bantay sa batch feeding ng postal votes

BARCELONA - Masugid na sinubaybayan ng poll watchers ang ikalawang araw ng batch feeding ng postal ballots sa Barcelona.

Ipinakita ang bawa’t hakbang mula sa pagbukas ng sobre ng balota hanggang sa pag-verify ng voter identity sa certified list of overseas voters.

Mixed voting ang ipinatutupad sa Spain, ibig sabihin pwedeng personal na makaboto sa mga embahada, konsulado at postal.

Pero nagkaroon ng kalituhan ang ilang botante kung bakit kasali raw sila sa postal voting, gayong sa Barcelona naman sila nakatira at nagparehistro.

“Bakit po ako naka- postal voting? Naka-register naman ako since last year. Dati kasi galing ako ng Dubai, so I was registered there pero lumabas naman ang pangalan ko na pwede akong bumoto dito. Sana ma-count yung vote ko,” sabi ni Consuelo Cerdeñola, first-time voter sa Barcelona.

“Nagtataka ako ba’t may postal. (TFC News: Bakit kayo postal, taga saan kayo?) Dito rin, Barcelona. Pero Hospitalet ako,” sabi ni Venchito Portugal, residente ng Barcelona.

Si Marissa Aguilera nagtataka rin bakit siya kasali sa postal voting list, pero ang kasama niya sa bahay personal ang mode of voting.

“Iisa ang aming tirahan, dito kami nagpa-register. Ang sabi sa amin kami ay postal. Hindi ko naiintidihan. Pero nakaboto na sya, nakaboto na ako,” sabi ni Marissa Aguilera, residente ng Barcelona.

Mas gusto anila ang personal voting para masigurong hindi mawawala sa post office ang kanilang balota. Sa postal voting, hindi rin maipapasok ng botante sa Vote Counting Machine (VCM) ang kanilang balota, kaya hindi nila makikita ang resibo ng kanilang boto.

Sa ngayon wala pang tugon ang COMELEC kaugnay sa kalituhan sa listahan ng personal at postal voters. Matatandaan noong April 8 nag-post sa kanilang Facebook page ang konsulado ng listahan ng mga botante na dapat mag-verify ng kanilang address para sa postal voting.

May 7,772 ang registered voters sa Barcelona at higit 21-libo ang rehistradong botante sa buong Spain na ikatlong vote-rich country sa Europa.

FRANCE

Sa Paris, patuloy ang pagdating ng mga balota sa Philippine Embassy. Dahil manual ang counting ng mga balota kailangang iberipika rin ito sa kategoryang valid, invalid at questionable.

Paalala ng embahada, magiging “questionable” ang balota kung ang pirma ay hindi pareho sa ballot envelope kumpara sa OVF 2A o 2B o listahan ng overseas voters with voting records. At kung ang ballot coupon ay wala sa loob ng envelope o hindi ito pinilas sa balota.

Magiging “invalid” naman ang balota kung ang ballot envelope ay walang pangalan o signature ng botante at kung iba ang serial number ng ballot coupon na nakalagay sa OVF 2A o 2B at kung natanggap ang balota matapos magsara ang botohan sa May 9, 1PM, local time.

Para naman sa mga hindi pa nakakatanggap ng kanilang mga balota, may mensahe ang Embahada ng Pilipinas sa France.

“Follow n’yo po yung Facebook page ng Embassy, it’s Philippine Embassy in France, may official seal po dun, nakalista po doon ang mga returned ballots so ina-update po namin ‘yun ‘pag nakita po nila (ang) pangalan nila, ibig sabihin bumalik yung balota dito sa embassy. So pwede po sila pumunta dito to claim the ballot,” pahayag ni Consul Ann Gan, Philippine Embassy sa France.

Ang France at Monaco ay may 5,300 total registered voters. Hindi na nagbigay ng impormasyon ang embahada sa kabuuang bilang ng nakaboto at naipadalang balota.

“Hindi po namin pwedeng sabihin. COMELEC rules po, hindi pwedeng ibigay ang status kung ilan ang na-receive,” sabi ni Consul Ann Gan, Philippine Embassy sa France.

Ito rin ang pahayag ng mga embahada at konsulado sa Milan at Barcelona at Philippine Embassy sa UK bilang pagsunod sa COMELEC resolution 10750, section 34 ng COMELEC resolution 10751.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa nagaganap na overseas voting sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

