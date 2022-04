“Pinoy Little Drummer Boy” ng Dubai, superstar sa social media

DUBAI - Kung ang ibang bata mahilig sa online games, ibahin niyo ang bidang tsikiting na ito sa Dubai. Dahil kung ipipikit ninyo ang inyong mga mata at papakinggan ang bawat hampas ng drumsticks ni Liam Vayl Dela Fuente ng Dubai aakalain ninyong professional drummer siya.

Pero siyam na taong gulang pa lang si Liam Vayl, pinagsasabay pa nga niya pag-aaral at pagsasanay sa pagtatambol.

Normal sa kanya ang isang oras kada araw na magsanay. Mas madalas pa siyang mag-drums kaysa maglaro ayon sa kanyang mga magulang.

“Bata pa lang siya mahilig na siya sa beats, panay katok-katok na siya kung saan-saan so nagkaroon siya ng sticks kumuha siya ng container, tissue, pillow, magda-drudrum siya ng ganon,” kuwento ni Marvin De La Fuente, ama ni Liam Vayl.

Dagdag ni Marvin, wala sa pamilya nila ang marunong tumugtog ng musical instrument at ang YouTube lang ang naging guide ng anak para matuto ng beats.

“I like beats and playing drums as long as I can play. I feel like when I play drums I feel so happy and I can do more songs, I can play,” sabi ni Liam Vayl. Nag-viral na ang kanyang videos, bagay na nagbigay sa kanya ng 15,000 followers sa Facebook account.

“Keep following your dreams, dream high, mommy and daddy will always be here for you to support you in what you do. And we love you so much.” sabi ni Marvin sa kanyang anak.

May payo naman ni Liam Vayl sa mga batang tulad niya na may kakaibang talento.

“Follow your dreams. Believe in yourself and practice a lot. If no one is teaching you to play drums, go to Youtube instead. If you have no drums, you can use a can and a stick or a plastic container and a stick,” sabi ni Liam Vayl.

