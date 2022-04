Mobile Overseas Voting inilunsad ng PH Consulate General sa Jeddah

JEDDAH - Sinadya ng Philippine Consulate General (PCG) sa Jeddah ang Abha sa Asir region para sa consular mobile services at mobile overseas voting.

Hinikayat rin ng konsulado ang Pinoy overseas voters doon na bumoto. Ayon kay Erlyn Pingol, isang nurse, masaya siyang nakibahagi sa mahalagang boto ngayong Halalan 2022. Kaya may mensahe siya sa mananalong pangulo.

"Sana kung ano ang sigaw ng mga taong Pilipino ipatupad nila. Hindi maisantabi kasi maraming umaasang mga Pilipino na umunlad,” sabi ni Pingol.

Nagsimula ang overseas voting noong April 10 sa iba-ibang embahada at konsulado ng Pilipinas sa buong mundo. Ayon sa datos ng COMELEC, may 74,603 ang registered voters sa Western region ng Saudi Arabia.

"Marami pa rin ang hindi nakakapunta for some reason so siguro dahil sa trabaho nila ung iba sa malalayong lugar. That is why I encourage our kababayans habang may panahon kase one month naman ang binigay sa atin dito sa overseas voting na hanggat maaga kung maari sila po ay pumunta dito sa ating Philippine Consulate sa Jeddah,” saad ni Edgar Thomas Auxilian, Consul General, PCG-Jeddah.

Ayon sa Philippine Consulate General sa Jeddah, sinadya pa nila ang ibang bahagi ng Western region ng Saudi Arabia na kanilang sakop para makaboto ang mga Pinoy sa Abha, sa Asir Region nitong April 28, 29 at 30.

May Consular Mobile Services at Mobile Overseas Voting din sa Tabuk Region sa Mayo.

"Sa mga rehistradong botante, sa May 5, 6, 7 meron din po tayong naka-schedule na field voting sa Tabuk para sa ating mga kababayan na nakatira sa Tabuk at sa mga karatig na lugar duon,” sabi ni Auxilian.

Para sa mga nagbabagang mga balita sa tungkol sa ating mga kababayan sa Saudi Arabia, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: