Magtiyuhin patay sa pamamaril sa Abra

Patay ang isang mag-tiyuhin matapos silang pagbabarilin sa kanilang bahay sa Barangay Cardona sa bayan ng Dolores, Abra Biyernes ng gabi.

Base sa imbestigasyon, habang kumakain ang mga biktima kasama ang iba nilang kamag-anak sa labas ng kanilang bahay ay bigla na lamang silang pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang salarin gamit ang M-16 rifle.

Dead on the spot ang mga biktima, na hindi pa pinangalanan, dahil sa tama ng baril sa iba't-ibang bahagi ng kanilang katawan.

May person of interest na ang mga pulis at lumalabas na personal na dahilan ang motibo sa krimen na itinanggi munang idinetalye ng mga pulis. - ulat ni Grace Alba