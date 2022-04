MAYNILA – Bagamat may bahagyang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19, idiniin ng isang opisyal ng Department of Health na malabo nang magka-lockdown basta masusunod ang minimum public health standard at marami pa ang magpapabakuna ng booster shot.

"Kung sakali man, kung sakali man magla-lockdown, it will be ‘yung granular lockdown na sinasabi natin kung talagang tumataas [ang mga kaso]," ani National Vaccination Operations Center chair Myrna Cabotaje.

Ayon kay OCTA Research fellow Dr. Butch Ong, nasa .71 ang reproduction number o bilis ng hawaan sa ngayon, habang .54 naman ang one-week average daily attack rate o bilang ng nagkakasakit sa kada 100,000 populasyon.

Wala pa naman umanong dapat ikabahala dahil mas mababa na sa 200 ang mga naitatalang bagong kaso sa nakalipas na apat na araw.

Ayon kay Ong, nananatiling “under control” ang COVID situation sa Pilipinas.

Mananatili sa Alert Level 1 ang Metro Manila at 90 iba pang lugar sa bansa hanggang Mayo 15 o ilang araw matapos ang Halalan 2022.

Mahigit 40 lugar naman ang isinailalim sa Alert Level 2 gaya ang Benguet, Nueva Vizcaya, Quezon Province, Bohol, Cebu, General Santos City at Davao Region.

“Sinusuportahan natin ang move ng IATF on the alert levels kasi this is evidence-based and based din sa data na nakikita natin na nare-report. Again, this is not that alarming for now. Hindi naman ganoon kataas ang up-peak ng cases, but we will monitor the new subvariant of the omicron na nasa ibang mga bansa," ani Ong.

Samantala, aabot na sa 6,702 ang mga immunocompromised na indibidwal na nabigyan ng ikalawang booster shot sa unang linggo ng rollout nito.

Bitin pa ito sa 7,000 hanggang 10,000 na naunang sinabi ng DOH na inaasahang magpapa-second booster sa unang araw pa lang ng bakunahan.

“We have enough boosters for the second booster considering na ’yung puwede nating bigyan ng ating second booster ay ’yung nabigyan lang ng first booster. Sa kasalukuyang takbo ng ating pagbabakuna ng ating first booster, medyo mabagal," ani Cabotaje

Nasa 31.2 million pa lang ang may unang booster.

Hindi pa rin maaaring tumanggap ng second booster ang ibang priority group, pero sinabi ni Cabotaje na aapela ang DOH sa Health Technology Assessment Council na pagayan ang mga overseas Filipino workers na makatanggap nito bilang konsiderasyon sa panununtunan sa ibang bansa para makapagtrabaho sila.

“For our OFWs, kasi nagre-require ng second booster ’yung ibang bansa at hindi recognized ’yung ibang bakuna nila, we will appeal to the Health Technology Assessment and justify kung bakit itong mga OFW ay puwede nang bigyan ng ating second booster.”

Samantala, nakikita naman ni Cabotaje na sapat na ang ipinatutupad na border control sa kabila ng pagpasok sa bansa ng isang Finnish national na positibo sa BA.2.12 sublineage omicron subvariant.

Sa ngayon ay nire-require na lang na fully vaccinated o may negatibong resulta ng RT-PCR test ang papasok sa bansa.

Nakikita rin ni Cabotaje na may malakas na “wall of immunity” ang Pilipinas dahil 67.8 million na ang fully vaccinated o katumbas ng 75 porsyento ng target na populasyon.

“We are very strict in terms of our border control. Tinitingnan kung may makakalusot. Nakita niyo naman, maganda ’yung ating surveillance. We rely very heavily on the enforcement of our protocols," ani Cabotaje. – Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News