Embahada sa Moscow, nag-mobile voting sa "Coldest City on Earth"

MOSCOW - Sinadya pa ng isang outreach mission team ng Philippine Embassy sa Moscow ang Yakutsk, ang kabisera ng Sakha Republic ng Russian Federation, para isagawa ang mobile voting at para magbigay ng consular services nitong April 27.

Ayon sa World Meteorological Association (WMO) isang specialized agency sa ilalim ng United Nations, ang Yakutsk ang pinakamalamig na siyudad sa daigdig, kung saan maaring bumababa ng hanggang negative 50 degrees celcius ang temperatura.

Dumaan ang grupo sa anim na time zones sa kanilang paglipad patungo sa Siberian tundra. Halos limang libong kilometro ang layo ng Yakutsk sa Moscow o anim at kalahating oras na biyahe sa eroplano.

Pagdating sa Yakutsk nag-set-up agad ng equipment at election materials ang grupo. Malaking tulong ang outreach mission ng Philippine Embassy sa Yakutsk dahil March 2020 pa sana sila pupunta sa nasabing Siberian city ngunit naantala dahil sa pandemya.

Kasama sa grupo mula Philippine Embassy sina Third Secretary at Vice Consul Catherine Alpay, kasama sina consular assistant, Attaché Joyce Sychangco at SBRCG member, Administrative Officer at Attaché Arneil Torres.

Sinalubong sila ng ilang miyembro ng Filipino Community. Huling nagkaroon ng consular outreach mission ang Philippine Embassy sa Yakutsk noong June 2019.

Nakapag-renew ng labing pitong (17) passports, nag-notarized ng tatlong legal documents, nag-release ng OWWA ID cards, at tumanggap ng accomplished ballots ng Filipino overseas voters na nagtatrabaho sa Yakutsk.

Nanumpa naman ang mga opisyal at miyembro ng kauna-unahang Filipino Community organization sa Yakutsk, Russia sa harap ni Vice Consul Alpay.

“Transcontinental travel is just part for the course for our Embassy personnel to provide vital consular services to those who need them the most. There are Filipinos who cannot afford to travel to Moscow, so we in the Embassy shall bring our services to them,” pahayag ni Ambassador Igor Bailen, Philippine Embassy sa Moscow.

Inanunsyo rin ng Philippine Embassy ang iba pang outreach missions sa Armenia, Kazakhstan at iba pang bahagi ng Russia sa unang bahagi ng overseas voting period.

“This mission to Yakutsk is special to us, as it is the first time in two years since we had consular services in Siberia. We are glad to bring to the isolated members of our Filipino Community there their ballots so they exercise their right of suffrage.” sabi ni Consul General Robert Ferrer, Special Ballot Reception Custody Group (SBRCG) Chair.

May 2,528 na Filipino overseas voters sa Russian Federation, may 11 sa Armenia at 55 naman sa Kazakhstan.

Ang Armenia at Kazakhstan ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Philippine Embassy sa Moscow. May humigit kumulang na 80 Pilipino ang kasalukuyang nakatira at nagtatrabaho sa Yakutsk.

Source: DFA website