Consular outreach sa Naples, naisagawa matapos ang state of emergency sa Italya

ROME - Nagsagawa ng consular services ang Philippine Embassy sa Rome, kasama ang Philippine Consulate sa Naples noong April 23 at 24 na ginanap sa Basilica Santuario Incoronata Madre del Buon Consiglio, Via Capodimonte 13, Naples, Italy.

Ito ang unang consular outreach mission na isinagawa ng Philippine Embassy at kanilang partner agencies ngayong 2022 matapos tanggalin ang state of emergency sa Italy.

Pinangunahan ni Consul General Donna Celeste Feliciano-Gatmaytan ng PCG sa Rome ang consular team na nagproseso ng pasaporte ng 224 overseas Filipinos na galing sa Naples, Benevento, Caserta, at Salerno.

Bukod sa passport processing, nagbigay din sila ng ibang serbisyo tulad ng civil registry (Report of Birth and Report of Death), notarization, certification, at oath-taking ng siyam na overseas Filipinos na nag-retain o nagre-acquire ng kanilang Filipino citizenship.

Ang Philippine Overseas Labor Office (POLO) at Overseas Workers’ Welfare Administration (OWWA) naman ay nakapagbigay ng 90 services, 50 rito ay para sa membership applications, at ang SSS naman ay nagbigay ng 92 services.

Nagsagawa rin ang Philippine Embassy ng mobile voting kasabay ng consular outreach mission alinsunod sa authorization na ibinigay ng COMELEC.

Tinanggap ng mga miyembro ng Post’s Special Ballot Custody and Reception Group (SBRCG) ang sealed envelopes na naglalaman ng mga balota mula sa overseas voters sa Naples, Benevento, Caserta, at Salerno.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa nangyayaring overseas voting sa Europe, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

Source: DFA website