TOKYO, JAPAN – Kinilala ng Embahada ng Pilipinas sa Tokyo, Japan ang pagtatapos sa iba-ibang kolehiyo sa bansa ng labingpitong (17) Pilipino na kabilang sa programang “Paghayo sa Tagsibol” ng Association of Filipino Students in Japan o AFSJ.

Kabilang sa 17 Filipino graduates sina Leonid Zarion Dimaano, 26 years old at Marlon Mendoza Dela Rosa, 36 years old.

Online programme noong April 5, 2022 bilang pagkilala ng Philippine Embassy in Japan sa 17 Pilipinong nagtapos ng pag-aaral sa bansa sa ilalim ng programang “Paghayo sa Tagsibol” ng Association of Filipino Students in Japan

Hindi naging madali para kina Dimaano at Dela Rosa ang pakikipagsapalaran sa Japan bilang international students.

Si Dimaano na kasalukuyang Presidente ng AFSJ ay nagtapos nitong 2022 ng kursong Masters in Engineering major in Urban Engineering sa prestihiyosong University of Tokyo. 2015 siya lumipad patungong Japan bilang isang exchange student mula sa University of the Philippines sa ilalim ng MEXT (Monbukagakusho) Scholarship, isang uri ng scholarship mula sa gobyerno ng Japan.

“Bilang Pilipino, siguro ang pinakamahirap na naging challenge para sa akin ay ang pag-adapt sa Japanese Culture, lalong lalo na ang pag-aaral ng bagong lengguwahe,” sabi ni Dimaano.

Ikinuwento rin ni Dimaano sa TFC News ang pagsubok na pinagdaanan niya nang pumutok ang pandemya taong 2020.

“Siguro the toughest challenge na pinagdaanan ko ay with my mental health. Naging napaka isolating ng pandemyang ito dahil na din sa mga quarantine at social distancing.

Nakakatakot din na hindi mo alam ang pinagdadaanan ng aking pamilya sa Pilipinas. Nakadagdag pa na dahil ako ay isang self-supporting student, nagkaroon ako ng financial problems habang nag-aaral dito sa Japan. Mabuti na lang at nagpaabot ng tulong ang gobyerno ng Japan at iba’t ibang pribadong institusyon dito para sa mga katulad naming international students. Kasama na dito ang tulong pinansyal na pinadaan sa AFSJ,” ani Dimaano.

Kuwento naman ni Dela Rosa na isang DepEd teacher sa SHS o senior high school sa Pilipinas, October 1, 2020 siya dapat tumulak noon patungong Japan bilang isa ring exchange student sa ilalim naman ng Japanese MEXT Scholarship Program for Teacher Training pero dahil sa COVID-19 restrictions, dalawang beses naantala ang kanyang flight at tuluyan lamang nakalipad paJapan noong October 29, 2020. Nag-struggle rin siya sa para makasabay sa intensive Japanese language program na nakapaloob sa kanyang mga kursong Intensive Japanese Class Course at non-degree post-graduate program na Global Education (with research interest in English Language Teaching).

“Mostly, it’s the culture and their language. I thought I knew enough of what I was getting into coming in Japan, but I thought wrong haha. Although we had an excellent intensive Japanese language program, it was a struggle for me to keep up with it kasi we mostly had to do our classes online.

First, here in the Philippines for about a month, and then later on in Japan still. It’s a well-known fact that Japan has a top-notch internet infrastructure, but I wasn’t that prepared mentally to learn most of the stuff we went through in this course online. So that kind of took a toll on me, kasi not knowing enough of how to communicate in their native language there can seriously really put someone to a tough test,” pagbabahagi ni Dela Rosa.

(left) Marlon Mendoza Dela Rosa | (right) Leonid Zarion Dimaano

Hindi nagpatalo sa challenges sina Dimaano at Dela Rosa na parehong miyembro ng Association of Filipino Students in Japan o AFSJ. Ang AFSJ ay organisasyon ng mga Pilipinong estudyante sa Japan na kinikilala at sinusuportahan ng Philippine Embassy sa sa bansa. Bukod sa layunin ng samahan na pagbuklurin ang Filipino students sa bansa, naglulunsad din sila ng events para ma-enjoy ng Filipino students ang kanilang pamamalagi sa bansa bilang mga estudyante.

Pwedeng sumali sa AFSJ ang mga sumusunod:

Filipino students na kasalukuyang naka-enroll sa Japan

Filipino professional

nagtapos ng pag-aaral sa Japan (nagtatrabaho sa loob o labas ng Japan) may valid working visa sa Japan (hindi kinakailangang nagtapos ng pag-aaral sa Japan)

Non-Filipino o professional sa Japan na gustong sumuporta sa programa ng samahan

Bisitahin lang ang official Facebook page ng ASFJ para sa detalye ng pagpaparehistro sa kanilang samahan.

Kaya malaki ang pasasalamat ni Dimaano sa AFSJ sa suporta ng organisasyon sa kanyang mga pangangailangan bilang international student.

“Matagal ko nang alam ang tungkol sa AFSJ bago pa man ako sumali dito ngunit marahil ang pinaka nag-udyok sa ‘kin na sumali ay ang pandemya. Una ko nang nabanggit na naging napaka-challenging ang simula ng pandemya at naging malaking tulong ang pagsali ng AFSJ upang maka-connect sa ating mga kababayan na marahil ay may parehas na pinagdadaanan. Bilang isang organisasyon ng mga pilipinong magaaral sa Japan, naiintindihan ng AFSJ ang aming mga kailangan at hinaing kaya naman, sa makakaya ng organisasyon ay tumutulong ito upang maibsan ang ito. Sa organisasyong ito ko naramdaman ang Filipino Community and Spirit ng Bayanihan. Sa aming mga events, nararamdaman ko na para na rin akong nasa Pilipinas,” ani Dimaano.

May payo naman si Dela Rosa sa mga Pilipinong gusto ring mag-aral ng libre o sa pamamagitan ng scholarship sa Japan.

“Stop second-guessing and give it a shot! You wouldn’t know if it’s meant for you if you won’t give it a try! I know this sounds cliché, but there’s really no other better way to say it! I remember wanting to take this route as early as my mid-20s. It took me almost a decade to finally muster all the courage to try it! Kung alam ko lang na kakayanin ko pala siyang ipasa at gawin, I would’ve done and tried it at a much, much earlier time of my life! I was 35 already (my last year, my only chance, to try because of the age qualification) when I passed the scholarship screening, so feeling ko mas na-enjoy ko siya if I was thrown into this experience na younger ako haha. I also feel like my younger 20-something self would’ve been more fun and friendlier to people hahaha. Nahirapan din kasi ako makipag-friends sa iba doon kasi medyo nagtransition na din siguro yung personality ko from being super friendly then, to now just settling to a small, but known and trusted, circle of friends,” kwento pa ni Dela Rosa.

May mensahe naman si Dimaano sa mga Filipino exchange students:

"Ang payo ko sa lahat ng iba pang mga Pinoy exchange students ay sana huwag nilang kalimutan ang Pilipinas. Sana ay humanap pa rin sila ng paraan upang makatulong sa ating bayan. Sa ganitong paraan, masisiguro natin na ang bawat Pilipino ay magkakaroon ng chance na makamit ang kanilang pangarap at mas lalo pa nating maiaangat ang ating bansa."