Mga taga-suporta ni De Lima, nagpa-misa para sa kanyang kalayaan

MAYNILA -- Nagtipon-tipon nitong Sabado sa EDSA Shrine ang mga taga-suporta ni dating Sen. Leila De Lima para sa isang misa na pinangunahan ni Father Robert Reyes.

Isinagawa ang misa isang araw matapos dumalo sa pagdinig nitong Biyernes si Atty. Demiteer Huerta ng Public Attorney's Office (PAO) sa Muntinlupa RTC Branch 204 para tumestigo bilang rebuttal witness.

Ayon kay Reyes, ang pagpresenta ng bagong witness matapos ang anim na taon ay isang desperadong hakbang laban kay De Lima.

"This belated new witness is very strange, because in 6 years they have been presenting all the evidence they have in their hands. Suddenly, this last minute they have 2 evidence. I really doubt it. It's just desperate attempt to further delay and to buy time in case they find time to find another way in keeping her behind bars. They really dread Leila's freedom," ani Reyes.

Ayon naman kay Professor Socorro Reyes, bago pa ang bagong promulgation para sa kaso ng dating senador, nakapag-sumite na sila ng petisyon kay DOJ Secretary Boying Remulla upang palayain na si De Lima.

"We have appealed many times. In fact, we started a petition in Change.org that has been now signed by 5,000 people and I personally presented that petition to the Dept. of Justice the Sec. Remulla was there. We have been petitioning this government to make true what it has always been saying that it will uphold truth. But now that we hear the pronouncements of the DOJ, we are very disappointed," paliwanag ng propesor.

"I believe that the defense panel has come up with a very strong case defending Senator Leila De Lima... We are confident we are praying very hard that after 6 years in detention, Sen. De Lima will be acquitted," dagdag ni Reyes.

Ilang mga tagasuporta pa ni De Lima ang nagpahayag ng kanilang dalangin na sana'y makalaya na ang dating senador.

"Sana po palayain na po si Sen. De lima dahil wala po siyang kasalanan. Inosente po siya," ayon kay Bernaderre Sabalsa.

Sa panayam sa programang Omaga Diaz Reports ng Teleradyo, ipinaliwanag ng legal counsel ni De Lima na si Atty. Boni Tacardon na may dalawa pang kasong kinakaharap ang dating senadora, parehong ukol sa bentahan ng ilegal na droga sa loob ng Bilibid.

"Yung isa nasa branch 204 ng Muntinlupa RTC, yung isa nasa branch 256," paliwanag ni Tacardon.

Ayon kay Tacardon, nakapagsumite sila ng application for bail sa kasong hawak ng Muntinlupa RTC branch 256.

Dagdag niya, kung maaprubahan ang pagpiyansa ng kampo ni De Lima at papabor din ang desisyon sa Muntinlupa RTC branch 204 kay De Lima, maaari siyang makalaya sa darating na May 12.

"Kapag na-grant ang bail at nagkaroon ng favorable decision mula sa 204, by May 12 makakalaya sa Camp Crame si Sen. De Lima... Di nagbago ang kanyang demeanor sa kaso at kahapon masaya siya. After 6 years, dedesisyunan na ang isang kaso laban sa kanya," sabi ni Tacardon.