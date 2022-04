UK, top 3 na nagdadala ng foreign tourists sa Pilipinas

LONDON - Dahil sa pagluluwag ng COVID restrictions sa UK at Pilipinas, muling nanunuyo ng turistang bibyahe sa Pilipinas ang Philippine Department of Tourism sa London.

Kasama ring sinusuyo ang mga balikbayang Pinoy na ‘di nakauwi sa bansa dahil sa pandemya.

Sabik nang magbakasyon sa Pilipinas ang registered nurse sa Birmingham na si Molly. Pebrero 2020 pa nang huli niyang nakasama ang pamilya sa Pagsanjan, Samar, kaya gusto niyang makauwi.

“Gusto kong i-celebrate ang birthday ng mama ko, ng sister ko, at birthday ko ngayong July. So nagpa-plano ako na i-gather lahat ng relatives sa Samar at mga kaibigan. Gusto ko na mag celebrate na parang piyesta,” sabi ni Romulo “Molly” Palma, OFW sa UK.

Sigurado na ang homecoming ni Molly matapos manalo ng round trip ticket bilang second placer sa Dream from Home photo competition. Sa kanyang entry, ipinakita niya ang kanilang festival sa Samar.

Layon ng Philippine Department of Tourism sa London na hikayatin ang mga Pinoy sa UK na ibida ang mga na-miss nilang tourist attraction o experience sa Pilipinas bilang bahagi ng kanilang programang Visit Friends and Relatives o VFR consumer activation.

Nakuha naman ni Mariz Tully ang first prize sa kanyang entry tampok ang Caramoan. Bukod naman sa mga Pinoy, excited din ang ilang foreigners na masilayan muli ang ganda ng Pilipinas.

“We went to Cebu and we went to go and see the whale shark and honestly, it was a really, really good experience like I never had that experience before anywhere in any country,” sabi ni Angela Lau, isang vlogger.

“I love the Philippines with all my heart and soul, and I firmly believe that it is the responsibility of any foreigner married to a Filipino to promote the country visit the Philippines, to encourage tourism,” sabi ni Malcolm Conlan, blogger.

Masayang ibinalita ng DOT sa London ang patuloy na pagsigla ng turismo sa bansa. Ayon sa Tourism Department, pumalo na sa mahigit 200,000 ang foreign tourist arrivals sa unang linggo pa lang ng April.

Ito’y mula luwagan ang restrictions sa international tourists nitong Pebrero.

Base sa datos mula sa One Health Pass, nangunguna sa European countries at pumapangatlo sa buong mundo ang UK sa mga bansang pinagmulan ng foreign tourists na dumating sa Pilipinas sa nakalipas na dalawang buwan. Top contributor ang Estados Unidos, pangalawa naman ang Canada.

“The UK now is our top resource market in terms of travel to the Philippines. So that shows the strong resilience of European and even British travel to the Philippines. And when we say coming back strongly, it’s because the Philippines is actually now the easiest country to visit in Asia,” sabi ni Gerard Panga, Tourism Attache, PDOT London.

Maliban sa iba’t ibang world-class tourist spots, isinusulong din ng kagawaran ang sarap ng pagkaing Pilipino na swak sa panlasa maging ng mga foreigner.

“I think it is pretty unique in a way that it is like a blend of bunch of different cuisines, but as a result, it kind of creates its new flavours. So it is interesting exploring different Filipino restaurants and street foods around London,” saad ni Mike, isang vlogger.

Umaasa ang DOT na magtuloy-tuloy na ang pagsigla ng industriya ng turismo sa Pilipinas para sa pagbangon ng kabuhayan ng maraming Pilipino at ng ekonomiya ng bansa na hinagupit ng pandemya.

Nitong April 22, nag-host pa ang Pilipinas ng 3-day World Travel and Tourism Council o WTTC summit. Isa itong blended event sa Marriot Hotel New Port City at dinaluhan ng higit isang libong local at foreign delegates, kabilang ang decision-makers ng tourism industry.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa United Kingdom, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.