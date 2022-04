MAYNILA — Walang epekto sa kaso ni Sen. Leila de Lima ang pagbawi ni Kerwin Espinosa sa mga naunang bintang nito laban sa senadora kaugnay sa illegal drugs, ayon sa Palasyo nitong Biyernes.

Ito ang naging pahayag ni acting presidential spokesperson Martin Andanar sa pagbawi ng self-confessed drug lord sa mga paratang laban kay De Lima.

"While Kerwin Espinosa appears to have recanted his allegations against Sen. Leila de Lima, his recantation will not have any effect on the pending criminal cases against the lady senator," aniya sa isang pahayag.

"We have to underscore what the Prosecutor General said -- Mr. Espinosa is not a state witness," dagdag ni Andanar.

Sinabi ng abogado ni Espinosa noong Huwebes na binawi nito ang mga alegasyon laban sa senadora.

Ayon kay Atty. Raymund Palad, ito ay base sa isinumite nilang counter-affidavit sa Department of Justice kaugnay sa drug complaint na isinampa laban kay Espinosa.

"Na-realize ni Kerwin na since wala na siya sa Witness Protection Program. Hindi na siya witness ng gobyerno. Inalis na 'yung mga privileges niya. Tinanggal siya sa custody ng NBI (National Bureau of Investigation)," ani Palad sa panayam sa TeleRadyo Biyernes.

"So what's the use of being with the side ng government sa mga confession na'to kung wala namang inuurong na demanda laban kay Kerwin Espinosa."

Isinaad ni Espinosa sa counter-affidavit na lahat ng mga akusasyon niya laban kay De Lima ay hindi totoo.

Kabilang sa mga paratang niya sa isinagawang Senate hearing noong 2016 ay pagbigay umano ng P8 milyon kay De Lima noong kalihim pa ito ng DOJ, sa pamamagitan ng driver nito na si Ronnie Dayan.

Sabi ni Palad, wala umanong nangyari kay Espinosa nang ipasok sa WPP ng gobyerno.

"Ang mga kondisyon nun makikipagtulungan siya sa gobyerno. Nag-aantay lang siyang ipatawag as witness pero for the last 4 or 5 years, wala naman pong nangyayari," aniya.

"Instead on the contrary, ang daming kasong dumadating sa kaniya on the basis nung kaniyang confession niya sa Senado. So parang it defeats the purpose na witness ka pero andami mong kaso from the government," dagdag ni Palad.

Si Espinosa ay kabilang sa mga saksi na iprinisenta ng gobyerno sa mga pagdinig sa Senado. Hindi naman siya ginamit bilang saksi sa mga kaso na isinampa sa korte.

Ibinasura na ng Muntinlupa Regional Trial Court ang 1 sa 3 drug case na isinampa kay De Lima.

Si De Lima ay kasalukuyang nakadetine sa Philippine National Police Custodial Center dahil sa illegal drug charges, na sabi ng senador ay gawa-gawa lang matapos niyang kondenahin ang mga umano'y paglabag sa karapatang pantao ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Mahigit 5 taon na siyang nakapiit.

Tumatakbo muli sa pagka-senador si De Lima ngayong halalan.