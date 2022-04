Overseas voting sa New Zealand, isinasagawa via postal voting

NEW ZEALAND – Isinasagawa ang overseas voting o OV sa New Zealand sa pamamagitan ng postal voting kung saan pinadadala ng Philippine Embassy sa botante ang balota na may kasama stamps at matapos sagutan ng botante maaaring ipadala ang balota sa Embahada o kaya’y personal itong i-drop sa ballot receptacle box sa Embahada.

Bagamat naantala ang OV sa New Zealand, tuloy-tuloy naman ngayon ang proseso at masaya ang mga kababayang maisagawa ang kanilang karapatang makapamili ng mga mamumuno sa Pilipinas sa susunod na anim na taon.

Ibinahagi naman ng Pilipinang si Fleur Jasmine “Jaz” Rey-Saldua, 40 anyos, negosyante at pitong (7) taon nang naninirahan sa bansa ang ilang naging aberya sa OV sa NZ:

“Starting na yung botohan, unti-unti nang dumarating ung balota sa mga bahay pero yung iba nahihirapan kahit na request na change of address na, sa lumabas na address p arin napadala. Hindi nagsimula ng April 10 ang botohan. Ito ay nadelay. Mga 3-4 na araw na delay before naayos at nagpatawag ng poll watchers para maipadala na yung balota.”

Ang Pilipinang si Fleur Jasmine “Jaz” Rey-Saldua Hawai ang kanyang sinagutang balota

April 27, 2022 natanggap ni Rey-Saldua ang kanyang mailing packet na naglalaman ng balotang nakalaan lamang para sa kanya. Excited siya at kinakabahan nang matanggap ang kanyang balota na siya ring karaniwang saloobin ng mga kababayan sa NZ.

Ang balotang natanggap ni Fleur Jasmine “Jaz” Rey-Saldua

“Excited bumoto ang mga Pinoy dahil alam nila na importante ang pakikilahok sa halalan. Me kanya kanya ring manok ang mga Pilipino,” sabi ni Rey-Saldua.

Coordinator ng isang political party sa NZ si Rey-Saldua kung saan ang mga miyembro ay puro Pilipino. Kaya noong kumalat nakaraan sa social media ang diumano’y balotang natanggap ng isang botanteng Pilipino sa NZ na wala ang pangalan ng isang Presidential candidate sa balota, hindi nila maiwasang magbigay ng reaksyon at magsagawa ng sariling pag-uusisa sa insidente.

“Ako po ay nagulat at within that day track down namin yung possible na nag-post at pinag-usapan namin sa group kung me possibility na itong maging totoo dahil po meron kaming photoshop expert din sa group, pinakita po agad sa amin na edited ito…nakakalungkot kasi hindi namin alam kung bakit kailangan me gumawa nito at manggulo,” pahayag ni Rey-Saldua.

Naglabas naman ng opisyal na pahayag ang Office for Overseas Voting Philippines o OFOV sa ilalim ng COMELEC noong April 25, 2022 na ang nasabing balota ay minanipula o edited para palabasing wala ang pangalan ni Presidential candidate VP Leni Robredo. Ayon pa sa OFOV, patuloy ang kanilang koordinasyon sa DFA at Philippine Embassy sa NZ para matukoy ang taong responsable sa pagpapakalat ng nasabing edited photo sa social media.

Mensahe naman ni Rey-Saldua sa mga kababayan sa NZ na ikonsidera ang kinabukasag ng susunod na henerasyon sa pagboto:

“Pumili ng lider para sa kinabukasan ng kabataan at wag maging panatiko. Mag-research at mag fact checking.”