MAYNILA – Dumating sa bansa ang karagdagang 465,600 na doses ng Pfizer vaccines Huwebes ng gabi.

Bahagi ito ng 499,200 doses ng Pfizer vaccines na binili ng pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng World Bank.

Ang unang 33,600 doses nito dumating Miyerkoles.

Mula Ninoy Aquino International Airport, dinala ang mga bakuna sa cold storage facility ng Department of Health.

Gagamitin ang mga bakuna sa nagpapatuloy na pediatric vaccination sa bansa.

Samantala, may magulang na ayaw pa ring pabakuhan ang mga anak kontra COVID-19.

Si Elvie Gazmin ng Quezon City, takot na pabakunahan ang 6 na taong gulang na anak.

"Kasi may mga instance po kasi na ano ... May nagsasabi na huwag pabakunahan ’yung anak mo kasi hindi pa daw sure talaga ’yung ano sa para sa bata. Tapos di rin ako sure baka mamaya doon lumabas ’yung sakit ng anak ko. Di ko alam magiging epekto sa kanya ng gamot kasi ano naman ’yun virus ... Takot talaga ako” ani Elvie.

Pero may iba na gusto na ring pabakunahan ang anak kontra COVID-19 lalo’t paunti-unti na ang pagbabalik eskwela.

Patuloy ang panawagan ng DOH na magpabakuna na lala’t nariyan pa rin ang banta ng COVID-19.