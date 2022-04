MAYNILA – Inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation (NBI) sa Taguig City nitong Miyerkoles ang isang babaeng inireklamong gumamit umano ng pangalan ng ilang opisyal ng pulis para makapanloko ng milyong-milyong piso sa ilang negosyante.

Nagsagawa ng entrapment ang NBI Special Action Unit (SAU) sa 30-anyos na suspek, kasama ang negosyanteng si alyas H.

The NBI Special Action Unit learned the suspect, Filence Carla Lam, presented herself as a secretary of a Lt. Col. Brillante Billaoac who was supposedly in the PNP Bids & Awards Cmte.



Billaoac had since been moved to the Region 2 Drug Enforcement Unit in Tuguegarao, Cagayan. pic.twitter.com/sNElbEgoBv — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) April 28, 2022

Mismong humarap sa inaresto si Police Lt. Col. Brillante Ballaoac, na isa sa mga opisyal na ginamit ng suspek ang pangalan at identity para makausap ang mga biktima.

Ayon kay NBI-SAU executive officer Kristine Dela Cruz, nag-aalok umano ang suspek sa mga biktima ng kontrata para makuhang supplier ng pagkain o mga kagamitan sa Philippine National Police (PNP) at maging sa Office of Civil Defense (OCD).

Ibinibida umano ng suspek na kaya nitong ilakad at ipanalo sa bidding ang proyekto at may pinakita pang mga notice of award.

“Gumagawa siya ng mga accounts sa call and text app at nagpapakilala siya bilang mga top PNP officials na parties ng transactions sa mga biddings and awards ng mga ganitong project. Dito niya napapaniwala talaga ang mga biktima,” kuwento ni Dela Cruz.

The bidding documents she showed were found to be readily downloadable online.



Signatures of PNP officials in the letters/notices she used had been copy-pasted. pic.twitter.com/GUiaBfXrrh — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) April 28, 2022

Pero nadiskubreng downloaded lang sa internet at in-edit ang mga dokumento.

Copy-pasted naman ang mga pirma ng mga opisyal ng pulis na ginamit dito.

Kuwento ng biktima, nabayaran ng kanyang kompanya ang suspek ng aabot sa P6 milyon para mapabilis umano ang pagkuha sa kanila bilang caterer, at humirit pa umano ng P1.5 milyon na pang-“under the table”.

Nauna na umanong nahuthutan ng suspek ang isang Chinese na negosyante na gumastos pa ng P30 milyon para magtayo ng kitchen sa San Juan pero hindi umusad ang proyekto.

“Besides sa loss na naranasan namin, nakaka-stress lang naman,” sabi ng negosyante.

“Dapat may process sa lahat ng bagay at mas maging strict sa lahat ng rules. Para sa akin, sa lahat ng mga negosyante, mas better to seek professional advice sa mga professional.”

Nabuking ang suspek nang makontak ng biktima si Billaoac, na pinalabas umano ng suspek na miyembro ng PNP Bids and Awards Committee, pero matagal nang nalipat sa Region 2 bilang hepe ng Regional Drug Enforcement Unit.

“Wala akong idea kung bakit pangalan ko, pangalan ng ibang opisyal ng PNP,” ani Billaoac.

“Siyempre mahirap na ma-involve ka sa ganitong mga transaction na wala tayong kaalam alam.”

The suspect, Carla Lam, declined to give an interview. She faces estafa charges.



The NBI also learned she has 2 standing warrants of arrest—also for estafa—in Pasig and Mandaluyong.



📸: NBI SAU pic.twitter.com/z1HF73W85w — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) April 28, 2022

Tumangging magbigay ng pahayag ang suspek, na nadiskubreng may dalawa nang warrant of arrest para sa mga kasong estafa sa Pasig at Mandaluyong City.

Inaresto rin ang kanyang ama na nagsilbi umanong translator para sa mga kinausap na negosyanteng Chinese.

Sasampahan siya ng kasong estafa through falsification of documents.

Inaalam naman ng NBI kung may iba pang naging kasabwat ang suspek sa modus operandi.