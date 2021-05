MECQ extension sa NCR Plus malaking ginhawa para sa mga ospital: PHAP

Watch more in iWantTFC

Ang pagpapalawig ng modified enhanced community quarantine (MECQ) sa National Capital Region (NCR) Plus ay malaking ginhawa para sa mga healthcare facility, ayon sa grupo ng mga pribadong ospital.

Sinabi sa Teleradyo ni Private Hospitals Association of the Philippines President Dr. Jose Rene De Grano na makatutulong ito para makahinga kahit papaano ang mga health worker.

Kahit kasi bahagyang kumaunti ang COVID-19 patients, puno pa rin umano ang mga ospital, partikular na sa NCR Plus at ibang rehiyon gaya ng Calabarzon, Central Luzon, at Cagayan Valley.

"With this extension, at least, kahit 2 weeks, eh medyo luluwag nang konti ang ating mga ospital nang sa ganoon makapagpahinga naman nang konti ang ating mga health care workers," ani De Grano.

Pinalawig ng gobyerno hanggang Mayo 14 ang MECQ sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal, sa gitna ng patuloy na banta ng COVID-19.

Nabanggit ni Health Secretary Francisco Duque III na nasa 69 porsiyento na ang health care utilization rate sa Kamaynilaan matapos madagdagan ang modular hospital sites, at iba pang health facilities.

May 6,895 bagong COVID-19 cases sa bansa na naitala nitong Miyerkoles, na nagpaakyat sa kabuuang bilang na 1,020,495.

Malaking bagay rin para sa mga health care worker ng Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Maynila ang pagpapalawig ng MECQ, ayon sa kanilang medical chief na si Dr. Wenceslao Llauderes.

Para kay Llauderes, naging epektibo ang quarantine restrictions nitong mga nakaraang linggo dahil malaki ang ibinawas na mga COVID-19 patient sa ospital.

Mula aniya sa 10 hanggang 15 noong linggo, nasa 3 hanggang 5 na lang ang kanilang admission.

Gayunman, hindi rin aniya dapat pang magpakampante.

"Ang MECQ is still a message for us na 'di tayo mawalan ng vigilance, na talagang dapat magbantay pa rin tayo. Kahit sasabihin natin sa hospital setup, nakikita ang mga pasyente, maya't maya pasok dito., But within the past 2 weeks, nakikita, kahit papaano, may luwag na ng numero. At sa frontliners, may nakikitang, 'Hay, salamat, may senyales talaga ng pag-asa'," ani Llauderes.

Pero sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, ganoon pa rin umano ang dami ng mga pasyente sa kanilang ospital.

Ayon kay EAMC Spokesperson Dr. Dennis Ordoña, marami pa ring pasyente sa emergency room na naghihintay na malipat ng kuwarto.

"Kahit bumaba ang numero ng mga pasyenteng pumupunta sa ospital, karamihan pa rin po ay confirmed COVID cases. So marami pa rin po talaga," aniya.

"May kaunting pagbabago, pero 'di pa rin ito sapat para sabihin na tayo ay out of the red zone na po at wala na tayo sa critical cases," dagdag niya.