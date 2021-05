Dating San Juan City mayor Guia Gomez, na-ospital muli dahil sa COVID-19

MAYNILA - Ibinalik muli sa ospital si dating San Juan City Mayor Guia Gomez.

Sa tweet ng kanyang anak na si dating Sen. JV Ejercito nitong Huwebes, sinabi iyang dinala uli sa sa ospital ang kaniyang ina matapos maghintay ng isang linggo para sa isang kwarto.

Mom will be admitted again in the hospital today after waiting a week for a room. She was confined already last December after testing positive. Now she again will be back in the hospital due to pneumonia & tested positive.



Intial treatments done at home.



Prayers requested.