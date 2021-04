Construction worker nahulihan ng P3.4-M halaga ng shabu sa Mandaluyong

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Timbog ang isang 29-anyos na umano’y tulak ng shabu sa buy-bust sa Barangay Malamig, Mandaluyong, Miyerkoles ng gabi.

Ayon kay Mandaluyong chief of police Col. Gauvin Unos, mahigit isang buwan nang naka-monitor ang pulisya sa paggalaw ni alyas Saddam, construction worker na naka-base sa Maharlika Village sa Taguig.

Arestado ang isang construction worker mula Taguig sa buy-bust operation sa Mandaluyong City. Nasabat sa kanya ang nasa kalahating kilo o P3.4-milyong halaga ng hinihinalang shabu.



📸:Mandaluyong City Police pic.twitter.com/4yHAXzZceV — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) April 28, 2021

Tinagurian siyang high-value target ng pulis at sinasabing may operasyon sa buong Metro Manila.

Sa ilalim ng tulay sa Boni Avenue, nakipagkita umano an suspek sa poseur-buyer na pulis at binilhan siya ng P600,000 na shabu.

Pero nang maaresto, nasabat sa kaniya umano ang 10 sachet na may tinatayang timbang na kalahating kilo o halagang P3.4 milyon.

Tumangging magbigay ng pahayag ang suspek na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.

Ayon kay Unos, muling bumalik sa pagtitinda ng shabu ang ilang mga tulak matapos lumuwag ang mga restriksyon sa ilalim ng MECQ.

May tukoy ng mga person of interest ang pulisya sa pinagmulan at posibleng bebentahan ng droga ng suspek.