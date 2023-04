TINGNAN: Dalawang Pilipino pinarangalan sa Premios Casa Asia 2023

BARCELONA - Kabilang ang dalawang Pilipino sa limang pinarangalan sa prestihiyosong Premios Casa Asia 2023 na ginanap sa Barcelona City Hall noong April 21.

Tumanggap ng parangal sa kategoryang Kultura at Lipunan, ang filmmaker at film historian na si Nick De Ocampo dahil sa kanyang kontribusyon para idokumento ang simulain ng sine Pilipino at pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa sine, kasaysayan, at kultura sa pamamagitan ng kanyang mga libro, obra, at workshops.

Malaki rin ang naging ambag ni De Ocampo sa pagsulong sa karapatan ng LGTBQ+, at pagbibigay ng boses sa nasabing grupong.

Ang prestihiyosong parangal ay ginawad din sa director ng Philippine Language Academy na si Guillermo Gómez Rivera dahil sa kanyang pagtataguyod ng wikang Kastila at kulturang Hispanico sa Pilipinas.

Pinuri at hinangaan ang kanyang adbokasiya para bigyang diin ang halaga ng wikang Kastila sa pagkilala sa ating sariling kasaysayan at pagkakakilanlan.

Ang anak ni Guillermo Ordoñez Gómez ang tumanggap ng parangal sa ngalan ng kanyang ama.

