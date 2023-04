Pinoy scientist wagi sa National Research Excellence Awards 2023 sa Botswana

PRETORIA - Nagwagi bilang Most Impactful Research Award and the Information and Communication Technology Category Award ang Balik-Scientist na si Professor Rodrigo Jamisola sa Botswana kamakailan.

Pinarangalan si Jamisola kasama ng iba pang scientist sa unang National Research Excellence Awards 2023 na ginanap sa Gaborone International Convention Center sa Botswana.

PE Pretoria photo

Ang award ay nagsilbing pagkilala sa pagsusumikap ni Jamisola sa drone project ng Botswana Defence Force at Botswana International University of Science and Technology.

Layon ng proyekto na maisulong ang local drone technology ng Botswana. Matagumpay na nakapagpalipad si Jamisola at kanyang grupo ng apat na laboratory-developed drones noong 2021.

PE Pretoria photo

Tumayo ring mentor ng walong Master of Engineering students si Jamisola para sa simulation, machine learning, robotics, at technopreneurship laboratory ng nasabing pamantasan.

Sisikapin naman ni Jamisola at kanyang team ang makabuo ng military-grade drones para sa Botswana.

Pumangalawa si Jamisola kay Dr. Sikhule Moyo sa nakadiskubre ng Omicron COVID-19 variant mula sa Botswana Harvard Institute Partnership na nanalo ng tatlong awards.

